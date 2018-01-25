Balık esnafının yüzü bu yıl bir türlü gülmedi. Avlanan balık miktarının düşük olması esnafı olumsuz etkilerken, tezgahları şimdide denizlerde devam eden fırtına boş bıraktı.

Marmara’daki Fırtına Balık Tezgahlarını Boş Bıraktı

Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava Balıkesir’in Bandırma ilçesinde de hissedildi. Balıkçılar şiddetli fırtına nedeniyle denize açılamadı. Bu durumda balık tezgahlarına olumsuz yansıdı. Balık haline giden esnaf dükkana eli boş döndü.

Bandırma Balık Hali her gün avlana balıklar çeşitleriyle dolup taşarken, son iki gündür balık sıkıntısı baş gösterdi. Fırtına balıkçıların denize açılmasına engel oldu. Kıyıdan çok uzaklaşmadan avlanan balıklarsa anında satıldı.

İlçede balıkçılık yapmakta olan bir esnaf balık halinin boş olduğunu, balıkçıların fırtına geçinceye kadar avlanmak için denize açılmayacağını ifade etti. Hale gelen balık miktarının çok az olduğundan dert yanan balıkçı Cem Tecimen adlı esnaf, “Alacak balık olmayınca bizim tezgahlarımız da boş kaldı. Elimizdeki balık çeşidi çok az olsa da, bizler esnaf olarak yine de dükkanlarımızı açıyoruz. Gelecek müşterilerimizi bekliyoruz” dedi.

İDO Seferleri İptal…

İlçedeki fırtınanın sadece balıkçıları değil, hayatı olumsuz etkilediğini ifade eden Tecimen “İstanbul Deniz Otobüsleri’nin seferleri dahi durduruldu. Denizlerdeki fırtına tüm ilçeyi etkisi altına aldı” şeklinde konuştu.

Hamsinin Kilosu 15 Lira!

İlçedeki balık fiyatları bugün şöyle oldu. Balık halinde hamsinin halden çıkış fiyatı kilogram başına 15 liradan alıcı buldu. Gemlik türü sardalyanın kilogram fiyatı 10 liradan satışa sunuldu. Haldeki balık çeşitleri arasında yer alan istavritte ise kilo fiyatı 15 liradan satılıyor.