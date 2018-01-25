Türkiye’nin yerli otomobili konusunda çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, projede alt yapının nasıl olacağı hala merak konusu olarak bir tarafta duruyor. 2020 yılında ticari satışlarına başlanılması beklenen yerli otomobilde kullanılan tüm ürünlerin ‘yüzde yüz yerli’ olmasına büyük önem veriliyor. Bu kapsamda yerli otomobilin parçalarını üretecek olan takım tezgahlarının da Türkiye’de üretilmesi büyük önem arz ediyor. Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) ve Tezmaksan Eğitim Üssü Derneği’nin ortak çalışması olarak düzenlenen “MAKTEK 1. Altın Pergel Ulusal CNC Takım Tezgahı Tasarım Yarışması” Türkiye’deki nitelikli eleman sorununa çözüm üretmek, imalattaki yerli katkı payını arttırmak ve yerli otomobile destek vermek amacıyla düzenleniyor. Bu kapsamda meslek lisesi öğrencileri, üretimin olmazsa olmazı olan takım tezgahını tasarlayacak.

Başvurular Alınmaya Başladı

Yarışmaya katılan öğrenciler yarışma kapsamında ekonomik CNC kontrollü 2 eksen torna tezgahı tasarlayacak. Türkiye’deki meslek liselerinde yer alan 10., 11. ve 12. sınıf öğrencilerine açık olan yarışma için başvurular alınmaya başlandı. Değerlendirilecek projeler, okulların sunumu ile TÜYAP Fuar Merkezinde komite tarafından değerlendirmeye alınacak. Yapılacak ön elemeden sonra 10 okul finale kalacak. Finale kalan 10 okuldan 3 ekip dereceye girecek. Sonuçlar ise MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı’nın açılış töreninde açıklanarak ödülleri verilecek. Dereceye giren ekipler para ödülü ile burs imkanına sahip olacak

Bahçeşehir Üniversitesinden Yüzde 100 Burs

Dereceye giren ekipler para ödülü ve burs imkanına sahip olacak. Birinci ekip RENISHAW özel ödülü 20 Bin TL, ikinci ekip TİAD özel ödülü 15 Bin TL ve üçüncü ekip Tezmaksan Akademi özel ödülü olan 10 Bin TL’ye sahip olacak.

Yarışmanın sponsorlarından Bahçeşehir Üniversitesi ilk 3’e kalan okullar içerisinden seçilecek 1 öğrenciye 4 sene boyunca yüzde 100 burslu okuma imkanı sağlayacak.

Ön elemeyi geçen ve yarışmaya hak kazanan 10 okula ise LENOVO marka 10 adet work station bilgisayar hediye edilecek.

Ayrıca Altınpergel yarışmasına katılan her takıma SOLIDWORKS Mekanik ve Elektrik tasarım, Analiz, Teknik iletişim ve Görselleştirme yazılımları olan SOLIDWORK CAD, Electrical, Simulation, Plastics, MBD, Composer ve Visualize ürünlerini sağlayacaktır. Öte yandan İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa haricindeki illerde bulunan takımlara YENASOFT tarafından mentörlük desteği verilecek.

Öğrencilere Büyük Yetenek Katacak

TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydoğdu “‘MAKTEK 1. Altın Pergel CNC Takım Tezgahları Tasarım Yarışması’ sektörümüzün gelişiminde önemli bir rol oynayacak. Üretim ve sanayinin anahtarı olan CNC tezgahlarının öğrencilerimiz tarafından tasarlanmış olması ülkemize çok ciddi bir katma değer kazandıracak. Öğrencilerimiz bu yarışma esnasında ekip ruhu ile çalışma özelliğini kazanacaklar. Tasarım kabiliyetleri daha da yükselecek. Mesleklerine olan istekleri artacak. Bu nedenle bunu yalnızca; sonucunda ödül olan bir yarışma olarak görmemek lazım. Ayrıca Türkiye’nin gündeminde olan yerli üretim ve yerli otomobil konusuna da bu yarışma destek olacak. Bu yarışma ile eğitim tezgahı tasarlayacak olan öğrencilerimiz, ileride makina sektöründe kullanılacak tezgahları tasarlayacaklar. Yerli otomobilin parçaları bu tezgahlarda yapılacak.” diye konuştu.