Yaşlanmanın ilk görüldüğü yerlerden biri de eller. Hatta bazen yüzdeki belirtilerden bile daha çok dikkat çeker. Ciltte oluşan zayıflama ve gevşemeye yaşlılık veya güneş lekeleri de eklenince iyice dikkat çekici oluyor. El sırtındaki derinin, yüz derisinden çok daha ince olduğu için daha kolay yıprandığını söyleyen Liv Hospital Plastik, Estetik ve Rekonstriktüf Cerrahi Uzmanı Dr. Nuri Battal “Tüm vücuda uygulanan estetik gençleştirme ameliyatlarından sonra genellikle eller ihmal edilir, ellerin bu görünümü kişinin yaşını ele verir. Son geliştirilen modern plastik cerrahi yöntemlerinin uygulanması ile artık ellerde de gençleşmeyi sağlamak mümkün” diyor.

Yeni Uygulamalar İle Eller Yaşı Belli Etmiyor

Ellerimiz yaşlanma belirtilerini en çok gösteren uzuvlarımızdır, çünkü güneş ışığı, travma gibi pek çok fazla dış etkene maruz kalır. Güneş ışınları ve yaşlanmanın etkisi ile el üzerinde kahverengi lekeler oluşur. Ayrıca yaşlanma nedeniyle dokular zayıflayıp azaldığı için el derisi altındaki yağ dokusu eriyerek kemik yapıların ciltten daha belirgin olmasına neden olur. Yaşlanmaya bağlı olarak dokularda kollajen liflerinde ve yağ dokusu miktarında azalma sonucu ciltte incelme, gevşeme, sarkma oluşur. Bu tüm dokularda olduğu gibi bu durum el cildi içinde geçerlidir. Ciltte oluşan zayıflama ve gevşemeye bir de yıllarca güneş ışınlarına ve olumsuz etkilere sürekli maruz kalan el derisinde oluşan yaşlılık lekeleri veya güneş lekeleri denilen renkli lekeler eklenir. Eskiden yüz ve vücut estetiği yaptırmış hastalar da eller yaşı belli ederdi. Yeni uygulamalar ile bu durum sorun olmaktan çıkıyor.

El Gençleştirme Yöntemleri Nelerdir?

Kimyasal soyma: Retin A veya glikolik asit yani meyve asitleri içeren losyonlar veya kremler eller üzerine doktor kontrolünde seanslar halinde uygulanır. Bu tedavide eller üzerinde soyma işlemi yapılır. Bu tedavi tek seansta oluğu kadar aralıklı seanslarla yavaş yavaş da yapılabilir. Daha sonra verilen krem ve losyonlarla tedaviye devam edilir. Ancak bu asit uygulama sadece cildi biraz gençleştirir fakat erimiş dokuları etkilemediği için ellerdeki kemikli görüntü tam düzelmez. Bunun için gereken hastalara doku enjeksiyonu yapılır.

Skleroterapi: Çok ince iğnelerle damar içine girilerek eller üzerinde belirgin olan damarlar kapatıcı ilaçlarla kapatılır ve bu görünüm düzeltilir.

Mikrodermabrazyon: Mekanik olarak yüzeyel el cildi soyularak bulunan leke ve kırışıklıklar giderilir. Lazer ile benzer özellikler taşır. Lokal anestezi ile yapılır.

CO2 veya Erbium Lazer: Karbondioksit veya erbium lazerleri ile el cildi üzerinde bulunan lekeler kesin olarak giderilir. Lokal anestezi ile yapılır.

Doku takviyesi: Ellerdeki cilt ve cilt altı yağ dokusu yaşlanmaya bağlı olarak azalmış gevşemiş ve derinin dolgunluğu kaybolmuştur. Sonuç olarak el sırtında damarlar belirginleşmiş ve kemikleri daha belirgin hale gelmiştir. Yaşlılık lekeleri lazer ile temizlendikten sonra vücudun çeşitli yerlerinden alınan yağ hücreleri eller üzerine cilt altına verilir. Buraya konulan yağ hücrelerinin bir kısmı yüzde 60-70’i doğal eleme ile eriyerek kaybolur. 6-8 aylık aralarla 2-4 seans kadar tekrarlanarak bunların kalıcı olarak burada yerleşmeleri sağlanmış olur.