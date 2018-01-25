5 Ocak 2018, İSTANBUL - UPS (NYSE:UPS), FORTUNE dergisi tarafından gerçekleştirilen yıllık ankette “Dünya’nın En Beğenilen” şirketlerinden biri ve sektöründe tüm kategorilerde lider olarak seçildi.

UPS, sektör kategorisinde, 2. sırada yer alan şirkete önemli derecede fark atarak birinci oldu.

UPS Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü David Abney açıklamasında şu ifadelerde bulundu: “UPS bu prestijli itibarla onurlandırıldı. Bu, müşterilerimize eşsiz bir değer katmaya odaklı sürekli inovasyon kültürümüzün ve kendini işine adamış çalışanlarımızın başarısıdır. Nihayetinde, mükemmel bir şirket oluşturan ve bu şirketi sürdüren güç de budur.”

Şirket; yenilik, insan yönetimi, kurumsal varlıkların kullanımı, sosyal sorumluluk, yönetim kalitesi, finansal sağlamlık, uzun vadeli yatırım, ürün ve hizmet kalitesi ve küresel rekabetçiliğin itibar özelliklerinin her biri konusunda kargo sektöründe birinci olarak derecelendirildi.

UPS, dünyada en iyi bilinen markalardan biri konumunda. Şirket dünyada 220’den fazla ülkede ve bölgede hizmet veriyor ve küresel ticareti sağlamadaki rolünü son yıllarda arttırmasıyla dikkat çekiyor. UPS, FORTUNE tarafından gerçekleştirilen anketlerde son iki yıldır “En Beğenilen” şirketler sıralamasında sektöründe 1 Numara olarak derecelendiriliyor.

Tam sıralamaya FORTUNE dergisinin 22. sayısından ulaşılabilir. En beğenilen şirketler listesini derlemek için FORTUNE, iş ortağı Korn Ferry ile birlikte çalıştı ve 3900 üst düzey yönetici, müdür ve analist bu ankete katıldı