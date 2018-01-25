Kömüre Rakip Geldi! Tüm İlçe Onunla Isınıyor
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Kömüre Rakip Geldi! Tüm İlçe Onunla Isınıyor


Kömüre Rakip Geldi! Tüm İlçe Onunla Isınıyor
Kömüre Rakip Geldi! Tüm İlçe Onunla Isınıyor Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-25 Saat: 11:43:07
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Balıkesir ilinin Burhaniye ile Edremit ilçesinde vatandaşlar kışın zeytin çekirdeği ile ısınıyor. Kömüre rakip olan zeytin çekirdeği ile üretilen yakıta olan talepse her geçen yıl biraz daha artıyor.

Balıkesir ilinin Burhaniye ile Edremit ilçesinde vatandaşlar kışın zeytin çekirdeği ile ısınıyor. Kömüre rakip olan zeytin çekirdeği ile üretilen yakıta olan talepse her geçen yıl biraz daha artıyor.

Zeytin Çekirdeğinden Yakıt Olur Mu Demeyin!

Zeytin çekirdeğiyle elde edilen yakıt hakkında konuşan Tariş’in Burhaniye’deki Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi başkanı zeytinlerin önce yağının çıkarıldığını, küspesinin hayvan yemine dönüştürüldüğünü, çekirdeklerininse yakıt olarak değerlendirildiğini aktardı.

Kooperatif müdürü Emrah Öztürk, “Yağ fabrikalarında atık olarak kalan zeytin çekirdeklerini yakıt olarak satışa sunuyoruz. Tüketiciler zeytin çekirdeği ile ısınmaktan gayet memnun. Kalorisi yüksek. Ayrıca fosil yakıtlarla kıyaslandığında, atık miktarı çok düşük! Araştırmalara göre bir tonluk zeytin çekirdeği yakıldığında geriye sadece 3 ile 4 kilogram atık bırakıyor” dedi. Burhaniye ilçesindeki yağ üretim merkezinde on yıla yakındır zeytin çekirdeğini yakıta dönüştürdüklerini belirterek, söz konusu yakıtın doğa dostu olduğunun altını çizdi. İlçe genelindeki birçok vatandaşın kışın bu yakıtla ısındığını belirterek, yıllık üretimlerinin 1.500 tonu bulduğunu aktardı. Zeytin çekirdeği ile üretilen yakıtın kalorisinin oldukça yüksek olduğuna değinerek, “Zeytin çekirdeğini verim açısından değerlendirildiğinde kalorisi 5 bini buluyor. Buda kömüre iyi bir rakip olmasını sağlıyor. Çünkü kömürün kalorisi 5 binin altında” şeklinde konuştu.

Söz konusu yakıta olan ilginin yüksek olduğuna da değinen Öztürk, satışı sadece ilçedeki tüketicilere yönelik yapmadıklarını, satışların yurt geneline yayıldığını ifade etti. En fazla alımı ise sitelerin, kooperatiflerin ve sanayi sitelerinde üretim yapan fabrikaların yaptığına değindi. Zeytin çekirdeğinin yakıldığında koku veya is gibi durumlar oluşturmadığını da sözlerine ekledi. 

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