Fibabanka, uluslararası piyasalarda 300 milyon ABD Doları tutarında 5 yıl vadeli ilk Eurobond ihracını gerçekleştirdi. 2018 yılının da ilk ihraçları arasında yer alan işleme, ağırlıklı olarak İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerindeki yatırımcılardan talep geldi. Gelen yoğun ilgi karşısında duyurulan ihraç faizini aşağı yönde revize eden Fibabanka, ihracı %6 sabit faiz oranı ile tamamladı.

Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert:“Fibabanka olarak, Mayıs 2017’de gerçekleştirdiğimiz 10 yıl vadeli katkı sermaye niteliği taşıyan tahvil ihracından sonra uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiğimiz ikinci ihracımızı da büyük bir başarı ile tamamlamaktan mutluluk duyuyoruz. Yabancı yatırımcılar nezdinde Bankamıza duyulan güven gurur verici. Yurtdışından temin edilen uzun vadeli bu yeni kaynak, Fibabanka’nın büyümesine ve Türk ekonomisine verdiği desteği artırarak sürdürmesine imkan sağlayacaktır” dedi.