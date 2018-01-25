Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,5 oranında azalarak 122 bin 732 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 939 konut satışı ve %16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 14 bin 200 konut satışı ve %11,6 pay ile Ankara izledi. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı da bir önceki yılın aynı ayına göre %6,5 azalarak 59 bin 354 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %48,4 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 166 konut satışı ve %15,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 6 bin 863 konut satışı ile Ankara izledi. Kasım ayı grafiğini değerlendiren Zafer Yıldırım “Kasım ayında verilere göre bizim satışlarımız daha iyi geçti. Aralık ayını da bu şekilde tamamladık. 2018’ in ilk çeyreğinden sonra ekonomimizin ve sektörümüzün daha hızlı büyüyeceğini düşünüyoruz. Ankara, memur ve bürokratlarımızın fazla olmasından dolayı normal şartlarda Ankara satış grafiği bellidir. Rakamlarda bize bunun karşılığını veriyor aslında. Bizim burada düşünmemiz gereken bundan sonraki yapılarda ihtiyacımız olan nedir? Çünkü konutta da bir şeyler sunmalısınız ki tercih edilebilmelisiniz. Bundan dolayı bizim şirket olarak bunda bir tedirginliğimiz yok. Yıldırım Kule’de nasıl farklılık oluşturduysak aynı farklılığı sürdüreceğiz.”

“Elimizdeki Fırsatları Değerlendirmeliyiz”

“Piyasanın genelinde bir durağanlık söz konusu” açıklamasında bulunan Zafer Yıldırım sözlerine şunları ekledi: “Bu durağanlık ay bazında çok ölçülmese de biz kendi içimizde ve daha önce yapmış olduğumuz karşılaştırmalarımızda da bunu netlikle görebiliyoruz. İnsanların bu durağan piyasadaki hareketleri ne yazık ki ölçülebilir hareketler değil. Eskiden Nisan, Mayıs, Eylül, Ekim ayları bizim için sezondu ve insanlar bu aylarda konut alımlarına yönelirlerdi. Bunu verilerden söylüyorduk. Şimdi bu veriler şaşmaya başladı. Bu da insanların hareketlerinin ay olarak ölçülmesini zorlaştırıyor. Bence Kasım’daki düşüş başka şeylere yorumlanmamalı. 2018’den umutluyum. Önemli olan buradaki piyasaların her bir kaleminin iyiye doğru hareket ettiğini görmemiz. Biz Avrupa’da olmayan genç bir nüfusa sahibiz. Bunun etkileri tabi ki de inşaat ve gayrimenkul sektörünü etkiliyor ve devamında çok sektörü de etkiliyor. Biz bunun faydalarından daha fazla yararlanmalı ve her zaman iyimser olup elimizdeki fırsatların kıymetini bilmeliyiz’’.

“Beytepe’de Huzuru Kucaklayacaksınız”

7000 m2’lik peyzaj alanıyla dikkatleri üzerine çeken Beyterrace Konutları, sunmuş olduğu sosyal donatı alanlarıyla da fark yaratıyor. Sosyal donatı alanları içerisinde; çocuk oyun alanı, yürüyüş alanları, voleybol sahası, basketbol sahası, tenis kortu, fitness salonu bulunuyor. 7/24 güvenlik ve kapalı otopark detayları ile bütünlüğü tamamlayan Beyterrace, Başkentlilere kalite, güven ve doğa ile huzur içinde yaşama imkânı sunuyor.