Sanal Para Birimi Dünya Para Birimleri Arasına Girecek
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Sanal Para Birimi Dünya Para Birimleri Arasına Girecek


Sanal Para Birimi Dünya Para Birimleri Arasına Girecek
Sanal Para Birimi Dünya Para Birimleri Arasına Girecek Elif İşçi - Tarih: 2018-01-25 Saat: 12:03:58
Anasayfa Eko Gündem Sanal Para Birimi Dünya Para Birimleri Arasına Girecek

Yapılan araştırmaların ardından sanal para birimlerinin dünyanın 5 büyük para birimi arasında ilerleyen dönemlerde yer alması bekleniyor.

Sanal para uygulamaları ve blockchain teknolojisinin birçok sektörde kuralları değiştireceğini söyleyen GYİAD Başkan Yardımcısı ve Dijital Çalışma Grubu Başkanı Fuat Pamukçu, bunun da beraberinde yeni fırsatları getireceğine dikkat çekti. Pamukçu, hukuki altyapının teknolojik gelişmelere destek olacak biçimde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Sanal para uygulama ve yatırımlarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD) Başkan Yardımcısı ve Dijital Çalışma Grubu Başkanı Fuat Pamukçu, girişimciler ve kurumsal şirketler için fırsatlara dikkat çekti.

Sanal paranın geliştirilmesine olanak tanıyan blockchain teknolojisinin iş dünyasında kuralları ve alışkanlıkları değiştirecek bir potansiyele sahip olduğunu belirten Pamukçu, “Geçtiğimiz günlerde bir denizcilik şirketi ile bir teknoloji şirketinin işbirliği ile hayata geçirilen, tüm tedarik zinciri yapısı blockchain üzerine kurulan yeni şirket bunun güncel ve çarpıcı bir örneği. Benzer çalışmaların ticaret, finans, enerji ve sağlık gibi birçok sektörde uygulamaya konacağını düşünüyoruz. Ancak hukuki altyapının teknolojik değişimlere ayak uydurması ve bu dijital dönüşüm sürecine destek olması bir zorunluluk” dedi.

“Hukuki Altyapı İşler Kılınmalı”

“Sanal para piyasasında fiyatlar çok hızlı biçimde yükselip düşebiliyor; uzun vadede dünyadaki beş para biriminden bir veya birkaç tanesinin sanal para birimi olması mümkün” diye konuşan Pamukçu, “Bunun gerçekleşebilmesi için hukuki altyapının işler kılınması gerekiyor. Sanal para cinsinden olan gelirlerde ve sanal paranın kullanımında vergisel konularda hukuki boşluklar var. Tüm ülkelerin kazanç ve vergi konusunda aktif bir değerlendirme yapmaları gerekiyor. ABD’den başlayarak dünyaya yayılacak olan kanuni altyapı ve regülasyonlar, sanal paraların gri alanlarını netleştirecek ve bu alanda yatırım yapmak isteyen tüm girişimcilerin önünü açacaktır. Biz de GYİAD olarak hem Dijital Çalışma Grubumuz hem de Araştırmalar Enstitümüz kapsamında, Maliye ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarına yönelik öneriler üzerinde çalışıyoruz” dedi.

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