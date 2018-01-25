LG'nin premium ürün felsefesinin temelini oluşturan tüketiciler için daha iyi bir yaşam tarzı yaratma arzusu ile LG; yenilikçi, enerji açısından verimli ve premium ürün pazarına yönelik bir strateji izlemeyi amaçlıyor. Bunun yanı sıra kolaylık, tasarım ve stili barındıran teknoloji geliştiricisi konumunu korumaya devam etmeyi planlıyor. Şirket, genel marka imajını geliştirip, karlı büyümeye odaklanarak birinci sınıf ürün stratejisini hızlandırmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl LG için; yeni yatırımlara yönelik kurumsal yapının oluşturulması, modüler tasarımın güçlendirilmesi, Ar-Ge ile üretimde inovasyona yönelik platform verimliliğinin artırılması da dahil olmak üzere umut verici bir gelecek için birçok yeniliği ortaya koyan başarılı bir dönem oldu.

LG Electronics Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Pazarlama Direktörü Jaewoo Sim, konuyu şöyle değerlendirdi: “LG'nin en son gerçekleştirilen marka araştırma çalışmasından çıkan sonuca göre; LG Orta Doğu ve Afrika Bölgesi, marka tercihi ve premium fiyat gibi iki kritik marka endeksi kategorisinde zirveye yerleşerek küresel çaptaki diğer tüm LG şirketleri arasında birinci sıraya yerleşti.”

LG, 2018 ürün yelpazesi ile en son teknoloji ve dünya standardında tasarım çizgilerini aynı potada eritiyor. Stil sahibi, premium ve adından çokça söz ettiren LG SIGNATURE ürün serisinden, devrim yaratan LG OLED TV’lere, çığır açan TWIN Wash çamaşır makinelerinden, akıllı ev eşyalarına ve enerji tasarruflu ürünlere kadar birçok cihaz ile günümüzün detaylara önem veren kullanıcılarını memnun ediyor.

2018'de şirket, pazarda değişim yaratacak lider ürünleri piyasaya sürerek gerçek bir premium marka olarak tanınmaya odaklanmayı planlıyor.

LG’nin 2018 planlamasını değerlendiren LG Electronics Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Kevin Cha, şöyle konuştu: “Modüler tasarımın geliştirilmesi ve standardizasyon çalışmalarından karlı bir büyümeye uzanan verimli bir döngü yaratmak için platform verimliliğini artıran eşsiz ürün rekabet gücü, 2018 yılında LG için büyüme ve karlılığın sağlanması için temel göstergeler olmaya devam edecek.”

Küresel olarak şirket, iş dünyasındaki yapay zeka ve büyük veri gibi yeni nesil teknolojileri ve yönetim uygulamalarını benimsemeye devam ediyor. LG bu alandaki liderliğini güçlendirecek bir sistem oluşturmak adına diğer kuruluşlarla olan ortak çalışmalarını da genişletmeyi planlıyor.

LG'nin tescilli deep learning tabanlı yapay zeka teknolojisi, son teknolojiyle geliştirilen cihazların pazara sunulma hızıyla paralel şekilde ilerliyor. LG ThinQ gibi yenilikçi yapay zeka platformlarının sahip olduğu "yaşa ve öğren" felsefesi, makinelerin kendilerini eğitmesini ve zamanla daha akıllı hale gelmesini gerektiriyor.

LG'nin en yeni ürünleri, LG'nin yenilikçi liderliğinin gerçek boyutunu ve şirketin yaşamın gelişimini yönlendiren tüketici merkezli anlayışa olan tutkusunu vurguluyor. Önde gelen uzmanlar, cihazların sıradışı deneyimler yaratmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda her bir bireyin cihazları hayatlarının içinde hissetmesini ve deneyimlemesini sağlamak için titiz ve ayrıntılı bir değerlendirme sürecine giren uzmanlar, zarif ürünler geliştirmeye devam ediyorlar.

Ayrıca, Jaewoo Sim konuyla ilgili şunları söylüyor: “Müşterilerimizle birlikte ortak bir geleceği öngörme konusundaki küresel vizyonumuzun bir parçası olarak dayanıklılık ve güvenilirliği artırmak adına hizmet kalitemizi LG Delight SVC'nin altında artırmaya devam edeceğiz.”

Son olarak gerçekleştirilen marka araştırma raporu sonuçlarında Ortadoğu ve Afrika Bölgesi tüketicilerinin LG'yi çok yenilikçi, modern ve güvenilir bir marka olarak algıladıkları görülüyor. LG’nin beyaz eşya ve ev eğlence alanındaki en yeni ürünleri, hem pratiklik hem de estetik açıdan sahip olduğu premium konumu koruyacak şekilde çarpıcı bir tasarımla geliştirildi.