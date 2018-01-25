Mesut Kayan adlı vatandaş emekli olduktan sonra hobi için başladığı kaz yetiştiriciliğiyle, ek kazanç kapısını araladı. Girişimci Kayan’ın 2018 hedefi ise 5 bin kazdan oluşan bir çiftliğe sahip olmak!

“70 Kaz İki Yılda 700 Adet Oldu”

Mesut Kayan adlı kaz yetiştiricisi bu işe emekli olduktan sonra başladı. Emeklilikte boş vaktinin çok olduğunu ifade eden Kayan, vaktini doğada değerlendirmek için bu işe başladığını ifade etti. Kaz yetiştiriciliğine 70 tane ile başladığını belirterek, “Bu işe başlayalı tam iki yıl oldu. 70 kazla başladığım hobi, bugün 700 adete kadar yükseldi. Kazların bir bölümünü damızlık olarak yetiştiriyorum. Bir kısmını ise satarak ek gelir sağlıyorum. Bugün çiftlikte 300’den fazla damızlık kaz bulunuyor. 2018 yılındaki hedefim çiftlikteki kaz sayısını damızlık hayvanlarla 5 bin adete ulaştırmak” dedi.

Kaz Yetiştiriciliği İşini İnternetten Öğrendi

Kaz yetiştiricisi girişimci bu işi internette keşfettiğini, emekli olduktan sonra hemen işe başladığını belirterek; başarı hikayesinin detaylarını anlattı. Kayan açıklamasında, “Çubuk İlçesinin Çit köyünde babama ait bir ev vardı. Emekli olduktan sonraki hayalim bu evde bol bol zaman geçirmekti. Zaman geçirirken de farklı bir şeylerle uğraşmak istedim. Köyde kaz yetiştiren kimse de yoktu. Araştırdım ve işin detaylarını öğrendim. İlk etapta bazı olumsuzluklar da yaşadım. Fakat ilerleyen dönemlerde sorunları geride bırakmayı başardım. Şuanda hem emekliliğin tadını çıkarıyorum hem doğayla iç içe yaşama şansı yakalıyorum. Ve tüm bunların yanında kendime ve aileme ek gelir kazanmış oluyorum” şeklinde konuştu. Ek gelir sağlamak isteyenlere kaz yetiştiricisi olmayı tavsiye eden girişimci, “Doğayla iç içe bir iş yapmak istiyorsanız yetiştiricilik hakkında araştırma yapın ve bu işe mutlaka başlayın” dedi.