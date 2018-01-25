Müşteri memnuniyeti ve deneyimini her zaman odak noktasına alan EWE Turkey Holding şirketlerinden Millenicom ve EWE Enerji güçlerini birleştirerek, elektrik ve internet hizmetini çok uygun bir fiyatla bir arada sundukları bir kampanyaya imza atıyor. Kampanya kapsamında EWE Enerji’den elektrik hizmeti alanlar, Millenicom'un ‘Gerçek Limitsiz’internet paketinden ilk 2 ay bedava sonrasında ise sadece 61,90 TL’ye faydalanabiliyor.

İnternette Avantajlı Kampanya!

Alternatif Telekom’un öncü şirketlerinden Millenicom’un AKN’siz, kotasız Gerçek Limitsiz internet paketi ile kullanıcılar ay içerisinde herhangi bir yavaşlama yaşamadan ve ek ücret ödemeden, sınırsızca internet hizmetinden yararlanabiliyor. Kampanya dahilinde elektrik ve internet faturalarını iki ayrı fatura olarak görebilecek olan kullanıcılar, dilerlerse sabit telefon hizmetinden de yararlanabilecek. İnternette uygun fiyat avantajıyla aile bütçesine önemli bir katkı sağlayan kampanya ile kullanıcılar Millenicom’un ücretsiz evde kurulum hizmetinin yanı sıra ücretsiz aktivasyon avantajından da faydalanma imkanına kavuşuyor.