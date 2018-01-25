Milenicom İle EWE Enerji Güçlerini Birleştiriyor
Advert Advert Advert


Milenicom İle EWE Enerji Güçlerini Birleştiriyor


Milenicom İle EWE Enerji Güçlerini Birleştiriyor
Milenicom İle EWE Enerji Güçlerini Birleştiriyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-25 Saat: 12:19:37
Anasayfa Şirketler Milenicom İle EWE Enerji Güçlerini Birleştiriyor

Milenicom ile EWE Enerji çerçevesinde ortak çalışma yapılması bekleniyor. Bunun ardından aile bütçesine destek olacak kampanyalar düzenlenecek.

Müşteri memnuniyeti ve deneyimini her zaman odak noktasına alan EWE Turkey Holding şirketlerinden Millenicom ve EWE Enerji güçlerini birleştirerek, elektrik ve internet hizmetini çok uygun bir fiyatla bir arada sundukları bir kampanyaya imza atıyor. Kampanya kapsamında EWE Enerji’den elektrik hizmeti alanlar, Millenicom'un ‘Gerçek Limitsiz’internet paketinden ilk 2 ay bedava sonrasında ise sadece 61,90 TL’ye faydalanabiliyor.

İnternette Avantajlı Kampanya!

Alternatif Telekom’un öncü şirketlerinden Millenicom’un AKN’siz, kotasız Gerçek Limitsiz internet paketi ile kullanıcılar ay içerisinde herhangi bir yavaşlama yaşamadan ve ek ücret ödemeden, sınırsızca internet hizmetinden yararlanabiliyor. Kampanya dahilinde elektrik ve internet faturalarını iki ayrı fatura olarak görebilecek olan kullanıcılar, dilerlerse sabit telefon hizmetinden de yararlanabilecek. İnternette uygun fiyat avantajıyla aile bütçesine önemli bir katkı sağlayan kampanya ile kullanıcılar Millenicom’un ücretsiz evde kurulum hizmetinin yanı sıra ücretsiz aktivasyon avantajından da faydalanma imkanına kavuşuyor.

 

milenicom ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
10.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 10.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Kredi başvurusunda bulunma ve bunların geri ödemelerini yapma çeşitli unsurlara göre değişiklik gösteriyor. Alınan 10.000 TL kredinin bireysel harcamalar, konut, taşıt ya da düzenlenen diğer kampanyalar...
5.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
5.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Bankalardan kredi çekme ve kredi geri ödemeleri için çeşitli türlerde kriterler ve alternatifler sunuluyor. Bunlar ise kredi başvurusu yapan kişilerin sigortalı olup olmaması, gelirlerinin olup olmaması, kredi notu...
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL İhtiyaç kredisi kullanımı ve 20.000 TL kredi kullanımında geri ödeme planları.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Tüm Zamanların Rekoru Kırıldı
Tüm Zamanların Rekoru Kırıldı
Zeybekci: Bitcoin Global Çapta Bir Saadet Zinciri
Zeybekci: Bitcoin Global Çapta Bir Saadet Zinciri