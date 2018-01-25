İnşaat ve gayrimenkul sektöründe 34 yıllık köklü tecrübeyle fark yaratarak binlerce aileyi ev sahibi yapan Demir İnşaat sömestr tatilinde de öğrencileri unutmadı. Demir Countryprojesinin satış ofisini yeniden düzenleyen Demir İnşaat, sömestr tatiline özel olarak sunduğu etkinliklerle küçük misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

İstanbul’un yeni yatırım bölgesi olarak gösterilen Yakuplu’da hızla yükselen Demir Country projesinin satış ofisi 31 Ocak Çarşamba ve 1 Şubat Perşembe günleri hayli neşeli anlara sahne olacak. Geleceğin yatırımcıları olan çocuklar sömestr tatili süresinde çeşitli etkinliklerle biraz olsun derslerden uzaklaşmış olmanın keyfini yaşayacaklar. 13:00-17:00 saatleri arasında palyaço, yüz boyama, resim yapma ve müzik gibi etkinliklerle eğlenecek olan çocuklara gün boyu Demir inşaat tarafından sürpriz hediyeler de dağıtılacak.

Rezidans Ve Aile Yaşantısı Konsepti Bir Arada

Ezber bozan projelerle gayrimenkul ve inşaat sektöründe öncü bir konuma sahip olan Demir İnşaat, Demir Country’de rezidans ve aile yaşantısı konseptini bir araya getiriyor. Proje bu yönüyle geleceğin küçük yatırımcıları için sosyalleşirken, aradıkları her şeyi bulabilecekleri tam bir yaşam merkezi olarak hizmet verecek. İstanbul’un yeni yıldızı olarak gösterilen Yakuplu’da, Yakuplu Marina’ya yürüme mesafesindeki konumu, açık AVM konsepti ve zengin sosyal donatılarıyla şimdiden yatırımcıların radarına giren Demir Country, her açıdan bir yatırım projesi olarak da dikkatleri üzerine çekiyor.

Bölgenin İlk AVM ve Cadde Konsepti

Demir Grup çatısı altında yer alan DG Mimarlık Şirketi’nde görev yapan ve Avrupa’da 2’ncilik ödülüne layık görülen Mimar Gökhan Kulöz imzasını taşıyan proje, mimari tasarımı, üst düzey teknolojisi ve kazanç faktörüyle sektörde örnek olarak gösteriliyor. Bölgenin ilk ve tek açık AVM ve 200 metrelik cadde konseptine sahip projesi olarak da ön plana çıkıyor.

Nevizade, Pera ve Galata Sokakları Beylikdüzü’ne Geliyor

Proje, 1160 daire, 50 villa ve 113 ticari birimden oluşuyor. Toplam 9 blokluk projede; 3 blok farklı, 6 blok farklı bir mimari yaklaşım sunuyor. İki ana yapının arasından geçen büyük cadde, Beylikdüzü’nün meydan ihtiyacına tek başına karşılık veren güçlü donanımlara sahip bulunuyor. Ünlü restoran ve alışveriş markalarının bulunacağı caddede; Nevizade, Pera ve Galata sokakları da kendi konseptleri ile yer alacak.

Şehrin Yeni Buluşma Noktası

20 bin 500 metrekarelik alanda, yüzde 80’i benzersiz peyzaj mimarisine sahip yeşil alandan oluşan Demir Country, sadece mimari tasarımı ve sunduğu üst düzey teknolojisiyle değil, konumu itibarı ile de tam bir yatırım projesi olarak yüksek kazanç fırsatı sunuyor. Beylikdüzü’nün kalbi Yakuplu’da, E-5 ve E-6’ya sadece birkaç dakika, metrobüs durağına 2.5 kilometre, Yakuplu Marina’ya ise birkaç dakikalık mesafede yer alıyor.