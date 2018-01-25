Ünlü uluslararası modacı Hüseyin Çağlayan’ın markası Chalayan, uluslararası finansal hizmetler sektörünün yakından tanıdığı fon yöneticisi Dalınç Arıburnu’nun kurucu ortağı olduğu İngiltere merkezli alternatif yatırım platformu Centricus’tan yatırım aldı. Yatırım anlaşması uyarınca Centricus, Chalayan’ın yüzde 20 hissesini devraldı. Chalayan aldığı yatırım ile başta Çin pazarına giriş olmak üzere coğrafi genişlemeye ve yeni teknolojileri kullanarak satışlarının artmasına odaklanacak.

Chalayan’ın kurucusu Hüseyin Çağlayan, “Yönetim sorumluluğunu paylaşmak beni daha iyi bir tasarımcı yapacak. Stüdyoda daha fazla vakit geçirebileceğim. İnovatif yollarla büyüyeceğiz” dedi. Centricus Kurucu Ortağı Dalınç Arıburnu, “Prestijli bir markayla moda sektörüne girmenin heyecanını yaşıyoruz. Chalayan, gelişiminde kritik bir seviyeye gelmişti. Markayı bir sonraki aşamayı taşımak için doğru zaman olduğuna inandık” diye konuştu.

Rihanna, Jennifer Lopez, Lady Gaga gibi çok sayıda uluslararası müzik ve film yıldızının tasarımlarını giydiği ünlü modacı Hüseyin Çağlayan’ın uluslararası markası Chalayan, uluslararası finansal hizmetler sektörünün yakından tanıdığı fon yöneticisi Dalınç Arıburnu’nun kurucu ortağı olduğu İngiltere merkezli alternatif yatırım platformu Centricus’tan yatırım aldı. Yatırım anlaşması uyarınca Centricus, Chalayan’ın yüzde 20 hissesini devraldı. Chalayan aldığı yatırım ile başta Çin pazarına giriş olmak üzere coğrafi genişlemeye ve yeni teknolojileri kullanarak satışlarının artmasına odaklanacak.

Böylelikle 1993 yılında bu yana önce İngiltere ardından küresel moda endüstrisine damgasını vuran ve sektörün en etkili 500 ismi arasında yer Hüseyin Çağlayan’ın Chalayan markası altında devam eden büyüme yolculuğu, yeni bir aşamaya ulaştı. Hüseyin Çağlayan, Chalayan markası altında kadın hazırgiyim ürünlerinin yanı sıra özel kadın giyim koleksiyonu ve erkek giyim ürünleri tasarımı, tanıtımı ve satışı gerçekleştiriyor. Koleksiyonlarında tasarım, sanat ve teknolojiyi bir arada kullanarak geleceğe ulaşan bir çizgi izleyen Çağlayan, Lady Gaga için 2011 Grammy Ödül Töreni’nde salona girişte kullandığı fiberglastan yumurtayı tasarlayarak büyük ses getirmişti.

Sorumluluğu Paylaşmak Beni Daha İyi Tasarımcı Yapacak

Chalayan markasının kurucusu Hüseyin Çağlayan ise yaptığı açıklamada, “Centricus ile yeni bir yolculuğa çıkmaktan büyük onur duydum. Bu sayede inovatif yollarla büyüyerek yeni pazarlara gireceğiz. Yönetim sorumluluğunu paylaşmak beni daha iyi bir tasarımcı yapacak. Stüdyoda daha fazla vakit geçirebileceğim. Bu da büyüme hızını artıracak. Yeni ürün kategorilerine girebileceğiz. Özellikle aksesuar kategorisine özel önem vereceğiz” diye konuştu. Çağlayan, Centricus ekibinin kalıpların dışına çıkan yaklaşımlarının markasının değerleriyle örtüştüğünü ifade etti.

Dördüncü Yatırım Alanı Stratejimizin İlk Adımı

Centricus’un Chalayan’a yaptığı yatırımla ilgili bir değerlendirme yapan Centricus Kurucu Ortağı Dalınç Arıburnu, “Prestiji bir markayla moda sektörüne girmenin heyecanını yaşıyoruz. Finansal hizmetler, teknoloji ve altyapı sektörlerinin ardından moda, eğlence, medya ile spor sektörlerine yatırım yaparak dördüncü bir yatırım alanında faaliyet gösterme stratejimizin ilk adımını attık” dedi.

Markayı Bir Sonraki Aşamaya Taşımak İçin Doğru Zaman

Centricus desteği sayesinde Chalayan’ın işletme uzmanlığı ve sermaye gücüne erişim imkanına kavuşacağına dikkat çeken Arıburnu, sözlerine şöyle devam etti: “Chalayan markasına Hüseyin Çağlayan’a inancımızı nedeniyle yatırım yaptık. Chalayan, gelişiminde kritik bir seviyeye gelmişti. Markayı bir sonraki aşamayı taşımak için doğru zaman olduğuna inandık.” Centricus’un yatırımı sonucunda Chalayan’ın CEO’su çağdaş sanat galerisi MANA’nın kurucusu ve İngiltere’nin dünyaca ünlü modern sanat müzesi Tate’in satın alma komitesi üyesi Mehveş Arıburnu oldu.

Chalayan yatırımı, Centricus’un son dönemde finansal hizmetler, teknoloji ve altyapı sektörlerinde gerçekleştirdiği yatırım ve satın alma operasyonlarının ardından gerçekleşti. Centricus, SoftBank’ın 93 milyar dolarlık küresel teknoloji fonu Vision Fund’ın yapılandırılması ve fon teminini gerçekleştirerek varlık yönetimi sektörü tarihinde tek bir seferde en büyük fon operasyonunu gerçekleştirdi. Centricus ayrıca Softbank’ın ABD merkezli varlık yönetimi şirketi Fortress’ı 3,3 milyar dolara satın almasına danışmanlık hizmeti verdi. Geçtiğimiz yıl Global Yatırım Holding’e yüzde 30 ortak olan Centricus, 16 milyar dolarlık portföy yöneten ABD merkezli yatırım fonu CIFC’i de bünyesine kattı.