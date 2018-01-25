Uçak devi Airbus ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı anlaşma masasına oturdu. Taraflar Mutabakat Zaptını karşılıklı olarak imzaladı. Buna göre Avrupa’nın en büyük uçak üreticisi olan Airbus, Türkiye’deki tedarikçilerinden sağladığı alımlara yenilerini ekleyecek.

12 Senede 7 Milyar Dolarlık Tedarik Sağlanacak

Airbus Türk tedarikçilerine yönelik yeni bir karar alarak, alımları artırmaya karar verdi. Bu kapsamda Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. İmzalanan Mutabakat Zaptı çerçevesinde 12 senede 7 milyar dolarlık tedarike kapı aralandı.

Türkiye İle İşbirliği Yeni Bir Döneme Girdi

Uçak üreticisi şirketler arasında ilk sıralarda yer alan ve Avrupa’nın en büyükleri arasında önemli bir konuma sahip olan Airbus, Türkiye ile önemli bir endüstriyel iş birliğine daha başlamış oldu. Şirkete Türkiye’de faaliyet gösteren firmalar zaten tedarik sağlamaktaydı. İmzalanan zapt ise işbirliğine yeni bir boyut kazandırarak, aradaki bağları kuvvetlendirdi.

Mutabakat Zaptı’nı Savunma Sanayi Müsteşarı ile şirketin yönetim kurulu üyeliğini yapmakta olan Thierry Baril imzaladı. Müsteşar İsmail Demir imza töreni ardından kısa bir açıklama yaptı. Demir işbirliği anlaşmasının önemine işaret ederek, “Avrupa’nın en büyük üreticilerinden olan Airbus’la geçen dönemlerde de önemli projelerde ortak çalıştık. Bu işleri başarıyla sonuçlandırdık. Planlarımız gelecek yıllarda şirket ile daha fazla işe ortak imza atmak ve işbirliği alanımızı genişletmek” dedi.

Şirketin yönetim kurulu üyesi olan Baril ise anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Türk Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile işbirliğimizi artırmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Bu anlaşma Türkiye ile olan çalışmalarımıza yeni bir boyut kazandırdı” dedi.

Anlaşmanın detayları ise söyle oldu. Airbus, 2020 senesine kadar Türk tedarikçilerinden en az 2 milyar dolarlık alım yapacak. 5 milyar dolarlık bölümse 2020’den sonraki on yılı kapsayacak.