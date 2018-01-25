E Ticaret Akademisiyle Eğitimler Ücretsiz Olacak
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E Ticaret Akademisiyle Eğitimler Ücretsiz Olacak


E Ticaret Akademisiyle Eğitimler Ücretsiz Olacak
E Ticaret Akademisiyle Eğitimler Ücretsiz Olacak Elif İşçi - Tarih: 2018-01-25 Saat: 12:53:17
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E ticaret sektöründe alt yapının oluşturulması ve sağlıklı temellere oturtulması için e ticaret akademisi kuruldu ve bu akademide eğitimler ücretsiz verilecek.

4 bine yakın e-ticaret ve e-ihracat sitesine altyapı hizmeti sağlayan Ticimax E-ticaret Sistemleri bünyesinde ‘E-ticaret Akademisi’ kuruldu. E-ticarete başlamak isteyenler için ücretsiz eğitimlerin verildiği İstanbul Ataşehir’deki merkez, 2018’de 7 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor.

‘E-ticaret Akademisi’ ile Türkiye’deki e-ticaret ekosisteminin canlanmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını aktaran Ticimax Kurucu Başkanı Cenk Çiğdemli, “Haftada ortalama 600 kişi merkezimize geliyor ve çeşitli konularda eğitimler alabiliyor. 2018 toplamında 7 bin kişiye ulaşmış olmayı, 5 bin kişiyi de e-ticarete başlatmayı hedefliyoruz” diyor.

Kadınlara Özel Destek

Kadın girişimciler için özel destek programlarının olduğuna da değinen Çiğdemli, evinde üretim yapan kadınları online ticarete çekmeyi misyon edindiklerini belirtiyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 35 büyüyen e-ticaret sektörünün bu yıl yüzde 50 büyüyeceğini öngören Çiğdemli, “Sektör büyüyor, eğitim her zamankinden daha kıymetli hale geliyor. Başta KOBİ’lerimiz olmak üzere, şirketlerimizin internet üzerinden dünyaya doğru adımlarla açılabilmeleri için E-ticaret Akademisi’ni başlattık. Dijitalleşemeyen şirketlerin ömrü çok uzun olmayacak” diyor. ‘E-ticaret Akademisi’ bünyesinde, e-posta pazarlaması, Google AdWords, e-ihracat, sosyal medya reklamcılığı, SEO ve site kurulumu gibi çeşitli alanlarda eğitimler uzmanlar tarafından veriliyor. Haftanın belirli günlerinde 45 kişilik sınıflarda gerçekleştirilen eğitimler ile sıfırdan e-ticaret sitesi kurabilecek bilgi donanımına sahip olunabiliyor.

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