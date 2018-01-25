ISS Proser, dünyanın geleceğini şekillendirecek Endüstri 4.0 çağının güvenlik sektörüne yansıması olan “Güvenlik 4.0” projesine start verdi. Ülkemizin en büyük güvenlik şirketlerinden ISS Proser’in“ISS Proser Güvenlik 4.0” başlıklı projesi, bugün kullanılan

bütün sistemlerin yerini alacak.

Dünya güvenlik sektörünün en büyük hizmet sağlayıcılarından ISS’in Türkiye merkezi ISS Türkiye, yakın gelecekte tüm özel güvenlik hizmetlerinin yerini alacak nitelikteki “ISS Proser Güvenlik 4.0” projesini başlattı. 53 ülkede faaliyet gösteren ISS’in dünya çapındaki know-how’ından da yararlanan proje, konvansiyonel güvenlik yaklaşımından çok üstün nitelikte güvenlik hizmeti sunmanın yanı sıra teknik altyapıda büyük gelişme yaratacak, personel ve yatırımla ilgili konularda ise ciddi tasarruf sağlayacak.

Tedbir-izleme-müdahale aşamalarını en ileri düzeydeki teknolojiyle bütünleştiren “ISS Proser Güvenlik 4.0” projesinde beyin görevini yapay zekâ üstlenirken, diğer hayati organların işlevini akıllı bileşenler, dijital binalar ve bağlı binalar, müdahale organlarını ise insan gücü ve bu güce üst düzeyde destek veren cihazlar oluşturacak.

“Dronlar ve Robotlar, Görev Başına”

ISS Proser Genel Müdür Yardımcısı Atilla Kahan Aydemir, “ISS Proser Güvenlik 4.0” projesinin vaat ettiği hizmeti eksiksiz sunacak çalışmaları üç seviyede sürdürdüklerini açıkladı. Atilla Kahan Aydemir “Halihazırda kullandığımız CCTV kamera sistemleri, akıllı video analiz programları, sensörler, X-ray cihazları ve mobil terminaller birbiriyle ve merkezimizle kesintisiz iletişim gerçekleştirecek. Bu donanıma orta vadede drone’larımız ile robotlarımız da katılacak. Bütün bu bileşenleri yapay zekâ yönetecek” dedi.

Atilla Kahan Aydemir, projenin ikinci seviyesinde, toplanan verilere dayanarak önceden planlanan ya da yerel yapay zekâ tarafından anlık alınan kararları tüm bileşenlere bildiren, aksiyon ve sonuçları takip ederek teknolojik-fiziki güvenliğin birlikte sağlandığı “dijital bina” yapılanmasının gerçekleştirileceğini ifade etti. Aydemir, üçüncü seviyede de her binadaki yapay zekâdan gelen verilerin, aksiyonlar ve riskler doğrultusunda merkezi yapay zekâ tarafından işleneceğini, genele yayılacağını ve uyarlanacağını anlattı.

Tasarrufta Verimlilikte Üst Düzeyde

ISS Proser Genel Müdür Yardımcısı Atilla Kahan Aydemir, “ISS Proser Güvenlik 4.0” projesine özellikle kurumsal firmaların büyük ilgi gösterdiğini açıkladı. Bu derece gelişmiş ve etkin bir sistemin büyük maliyetlere yol açabileceği endişelerine de cevap veren Atilla Kahan Aydemir şöyle dedi:“Günümüzde orta ölçekli bir binada verilen güvenlik hizmetine kıyasla ‘ISS Proser Güvenlik 4.0’ sistemi personelle ilgili bütün kalemlerde yüzde 30 azalma sağlıyor. Uzun süreli leasing planlaması ile de aylık maliyetleri ciddi oranda düşürüyor. Bütün bunların yanı sıra söz konusu tesis veya binayı çağın ötesinde teknolojik bir altyapıya kavuşturduğu için mülkün değerini de fazlasıyla artırıyor. ”ISS Proser Genel Müdür Yardımcısı Atilla Aydemir, “ISS Proser Güvenlik 4.0” projesinin Özyeğin Üniversitesi tarafından düzenlenen “Endüstri 4.0” başlıklı sempozyuma davet edildiğini söyledi.