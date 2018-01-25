Kayısı üreticilerini yakından ilgilendiren uyarıyı TARSİM yaptı. TARSİM duyurusunda 2018 yılına ilişkin poliçe tanzimlerinin başladığına dikkat çekti. Kayısı üreticilerini sigorta konusunda ikaz ederek, “Zaman kaybetmeyin” dedi.

Tarım Sigortaları Havuzu Duyurdu!

Kısa adı TARSİM olan Tarım Sigortaları Havuzu yazılı olarak yaptığı açıklamada, 2018 yılına ait poliçe tanzimlerinin başladığını, kayısı üreticilerinin mağdur duruma düşmemesi için zaman kaybetmeden bahçelerini sigortalatması gerektiğine vurgu yaptı.

Sigorta İçin Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıt Olmak Şart

Sigortanın kayısı üreticisi için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, işlemler için öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi veri tabanına kayıt olunması gerektiğini aktardı. ÇKS kayıtlı olanlarınsa bilgilerini güncellemesi gerektiğinin altını çizdi. Bu işlem ardından yetkili sigorta şirketleri aracılığıyla diğer işlemlerin yapıldığını ifade etti.

“Küresel Isınmanın Türkiye’ye Etkisi Yüksek”

TARSİM yazılı açıklamasında, küresel ısınmaya ve iklimsel değişikliklere değindi. Söz konusu olumsuzlukların hem küresel hem de Türkiye çevresinde görüldüğünü bildirdi. Doğal afet riskinin yüksek olduğunu belirterek, üreticinin geçen yıllarda yaşadığı olumsuzlukları aktardı. Bu kapsamda üreticilerin mağdur olduğunu ve zararlarının yüksek olduğunu belirterek, üretimin devam edebilmesi adına TARSİM’in üreticinin yanında olduğunu tekrarladı. Sigortalı kayısı ürünlerinin TARSİM güvencesinde olduğunun altına çizdi. Geçen yıl Türkiye’de sayısı 177 bini bulan poliçeye garanti verildiğini dile getirdi. Bu kapsamda kayısı üreticilerinin 290 milyon liralık prim ödediğini, TARSİM’in ödediği tazminatınsa 618 milyon lirayı bulduğunu aktardı.

İhmal Etmeyin!

Söz konusu duyuruda çiftçiler tekrar tekrar uyarılarak, mağduriyetin önüne geçilmesi adına ürünlerin sigortalatılması istendi. Çiftçilerin bu kapsamda zaman kaybetmemesinin gerektiği belirtilerek, “Poliçelerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin” denildi.