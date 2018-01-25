İnovatif, işlevsel ve trend yaratan ürünleriyle mobilya bileşenleri sektörüne yön veren AGT, başarılarla dolu geçen bir yılın ardından 2018’in ilk ayına da imzasını attı. AGT, Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından düzenlenen MOSFED Ödülleri’nde Ar-Ge /Tasarım Merkezi Açan Mobilya Firmaları” ve “Turquality/Marka Destek Programı'na katılan Firmalar” kategorilerinde ödüle layık görüldü. AGT, ödüllerini CNR İMOB 2018 Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde aldı.

Ödüllere ilişkin bir değerlendirmede bulunan AGT Genel Müdürü Şirzat Subaşı, “Öncelikle MOSFED’e çok teşekkür ediyoruz. Bu ödüller bizim için çok kıymetli. Sektörümüzde tüm dünyada hızlı ve sürekli bir gelişimin yanı sıra çok ciddi bir rekabet var. Uluslararası pazarlarda kalıcı olabilmek, pazar payımızı artırmak ve rekabet avantajı sağlamanın yolu teknolojiyi ve trendleri yakından takip etmekten, tasarıma önem vermekten; işlevsel ve kaliteli ürünler ortaya koymaktan geçiyor. Bunun için inovasyona yatırım yapmak şart. Biz de geçen yıl önemli bir yatırım yaparak sektörümüzün ilk Ar-Ge merkezini kurduk. Uzman Ar-Ge ekibimiz pazara daha inovatif ürünler sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sürdürülebilir büyüme stratejimiz çerçevesinde dijital dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dijital Dönüşüm Projemizin ilk meyvesi diyebileceğimiz AGT Mobil Uygulama çok kısa bir süre önce yayına girdi. Sektörümüzün çalışma şeklini değiştireceğine inandığımız AGT Mobil Uygulama renk ve dekorları görüntüleme, mekanlar üzerinde uygulamanın yanı sıra karşılaştırma, teklif alma ve en yakın bayiyi bulma gibi birçok özelliğiyle öne çıkıyor” dedi.