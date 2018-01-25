Ons altının fiyatı 1.366.2 dolara yükselerek 17 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Yurt içinde gram altının fiyatı da 164 lirayı geçti. 24 Ocak Çarşamba günü altının ons fiyatındaki değer artışından etkilenerek alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0.51 oranında yükselerek 163.3 liradan sonlandırdı. Gram altın yeni güne yükseliş eğiliminde başladıktan sonra saat 10.30 sularında önceki günün kapanışına kıyasla yüzde 0.55 oranında yükselerek 164.2 liradan işlem görmekte. Aynı saatlerde Kapalıçarşı'da çeyrek altın 269 liradan, Cumhuriyet altını da 1.098 liradan işlem görmekte.

Doların Değer Kaybetmesiyle Ons Altın Tırmandı

Küresel piyasalarda doların değer kaybı yaşamasından aldığı destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı, Ağustos 2016 tarihinden bu yana gördüğü en yüksek seviyesi olan 1.366.2 dolara tırmandı. Altının ons fiyatı önceki günün kapanışına kıyasla yüzde 0.5 oranında yükselerek 1.364.3 dolardan işlem görmekte.

ABD 10 senelik hazine tahvillerinin faizinde ve dolar endeksinde yaşanan değer kaybının altının ons fiyatını olumlu yönde etkilediğini ifade eden Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksinin son 3 senenin en düşük seviyesine indiğini belirtti. Memiş, doların küresel piyasalarda düşmeye devam etmesi halinde altının ons fiyatında yükseliş eğiliminin devam edebileceğini dile getirdi.