Renault Trucks, tüm dünyada yedek parça garantisini artırarak Renault Trucks yetkili servislerinden temin edilen ve montajı yapılan onaylı parçalar için 24 ay yedek parça garantisi sunuyor. Bu garanti, Yedek Parça, İşçilik, Etkilenen Diğer Yedek Parçalar ve Yol Yardım Hizmeti’ni kapsıyor.

Renault Trucks Türkiye Satış Sonrası Direktörü Serkan Karataban konu ile ilgili açıklama yaparak; “Çekici ve kamyonlarımızın ilk günkü performansları ile görevlerine devam etmeleri için onaylı parça kullanımı önemlidir. Renault Trucks onaylı yedek parçalar, araçlarımızı tamamlayan en yüksek kalite standartlarında üretiliyor. Bu nedenle hem kullanıcılarımızı onaylı parça kullanımına yönlendirmek hem de memnuniyetlerini arttırmak üzere parça garantimizi 2 yıla çıkarttık. Üstelik garanti kapsamında kilometre kısıtlaması da bulunmuyor” dedi.

Türkiye’de çekici ve kamyon kullanıcılarının onaylı parça ve yetkili servis tercihlerinin her geçen gün artığını belirten Karataban; “Ticari araç kullanıcıları, tasarruf yapılabileceği düşüncesi ile onaylı yedek parça yerine muadil görülen parçaları kullanarak uzun vadede daha fazla maliyetlere neden olabilecek bakım ve onarım gerekliliği ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Böyle bir durum hem zaman kaybına neden oluyor hem de beklenmeyen maliyetlere sebebiyet veriyor. Bu nedenle her zaman onaylanan yedek parçaların kullanımı büyük önem taşıyor. Örneğin onaylı fren balatası kullanımında, balatanın ömrü 150.000 km’ye kadar uzayabiliyor. Dolayısıyla Renault Trucks olarak her zaman kullanıcılarımızı onaylı parça ve yetkili servis kullanımı için teşvik ediyoruz” diye belirtti.

Renault Trucks servislerinde yüzde 92’lere varan parça bulunabilirliği sağladıklarının altını çizen Serkan Karataban; “Onaylı yedek parçanın kullanımını sağlamak adına ihtiyaç duyulan parçanın servislerde hazır bulunması da büyük önem taşıyor. Zamanla yarışılan taşımacılık hizmetlerinde araç sahiplerinin parça bulunurluğu açısından mağdur edilmemesi gerekiyor. Renault Trucks, olarak kullanıcılarımızın ihtiyaç duyabilecekleri yedek parçaları, hem zamanında hem de 2 yıl garanti ile sunuyoruz” şeklinde açıkladı.

Yetkili Renault Trucks bayilerinden temin edilen onaylı parçalar, yetkili bir Renault Trucks servisinde montajını yapıldığında 2 yıl garanti kapsamında oluyor. Garantinin geçerli olması için bakım ve onarım işlemlerinin de tavsiyelere uygun gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yedek parça garantisi, aşınmaya tabi parçalarda kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaları kapsamıyor.