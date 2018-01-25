Araştırma ve danışmanlık şirketi AGS GLOBAL'in yapmış olduğu açıklamalara göre, Zeytin Dalı Harekatı hakkında farklı sektörlerden 389 iş adamının katılımda bulunduğu bir anket düzenlendi. Ankete katılımda bulunan iş adamlarından yüzde 87'si Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nın Zeytin Dalı Harekatı'nı "Pozitif" olarak nitelendirirken, yüzde 7'lik bölümü "Negatif" olduğunu düşünüyor. Kalan yüzde 6'lık kesim ise "Ne Pozitif Ne De Negatif olarak değerlendirdi. Ankete katılanların yüzde 41'lik bölümü Zeytin Dalı Harekatı'nın ekonomiye "Olumlu" etki edeceğini, yüzde 14'lük bölümü ise harekatın ekonomiye "Olumsuz" etki edeceğini belirtti. Katılımcıların yüzde 45'lik bölümü ise ekonominin etkilenmeyeceği görüşünde.

Harekatın ekonomiye olumlu etki edeceğini düşünen insanların bu düşüncesindeki temel sebepler; terörden arınmış, sınırları güvenli hale gelmiş ve operasyonla beraberinde bütün dünya ülkelerinde Türkiye'nin güçlü ve istikrarlı bir algı oluşturması olarak gösterildi. Türkiye'nin orta vadeli ve uzun vadeli dönemde ekonomik olarak güçlü bir şekilde kalkınacağı yönünde beklentiler mevcut. Harekatın ekonomiye olumsuz etkileri olacağını düşünen insanların bu düşüncesindeki temel sebep olarak askeri maliyetlerin ve savunma harcamalarının artışı olarak gösterildi.

Operasyonun Halkla İlişkileri Çok Başarılı Yönetildi

Ekonominin operasyondan etkilenmeyeceğini düşünen katılımcıların bu düşüncesindeki temel sebep olarak operasyonun başlatılmadan önce kamuoyu ile paylaşılması olduğu gösterildi. Özellikle operasyonun halkla ilişkiler bölümünün başarılı bir şekilde planlandığı, uzun süre gündemde olduğu ve toplumun buna hazırlandığını dile getiren katılımcılar, Zeytin Dalı Harekatı'nın Türk ekonomisi üzerinde olumsuz etki göstereceğini düşünmüyor.