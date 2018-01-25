Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat)'ın elde ettiği veriler kapsamında, AB’de internet kullanıcılarından internetten alışveriş yapanların oranı günden güne artıyor. İnternetten yapılan alışveriş, 2017 senesinde 2007 senesine kıyasla 18 puan yükseldi.

E-Alışveriş özellikle genç internet kullanıcıları arasında yaygın. 2007-2017 seneleri arasında bütün yaş grupları dikkate alınarak hesaplanan E-Alışverişte en çok artışın 16 ile 24 yaş arası grupta olduğu tespit edildi. AB'de geçen sene internet kullanıcılarının yüzde 68’lik bölümü internetten alışveriş yaptı. İnternetten alışveriş yapanların yüzde 33'lük bölümü AB ülkelerindeki ticari işletmelerden alışveriş yaptı. Bu oran, 2012 senesinde yüzde 25 seviyesinde seyrediyordu.

En Çok Alışverişi Birleşik Krallık Yaptı

E-Alışveriş yöntemi ile alışveriş yapan kişilerin oranı AB genelinde büyük farklılıklar gösterdi. İnternet kullanıcıları içinde internetten alışveriş yapanların en çok olduğu ülke yüzde 86 oranında E-Alışveriş oranında artış ile Birleşik Krallık'ta gözlemlendi. En çok internetten alışveriş yapan ülkelerde Birleşik Krallık'ı yüzde 84 oranında internet alışveriş oranıyla İsveç, yüzde 82 internet alışveriş oranıyla Danimarka, Almanya, Lüksemburg ve Hollanda takip etti. İnternetten alışverişte en düşük paya sahip ülkeler ise yüzde 23 oranında alışverişle Romanya, yüzde 27 oranında alışverişle Bulgaristan ve yüzde 39 ile Güney Kıbrıs Rum kesimi olarak belirlendi.