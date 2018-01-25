Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB)'in elde ettiği veriler kapsamında, otomotiv sektörünün 2008 senesinde gerçekleştirdiği 24.7 milyar dolar tutarındaki ihracat rekoru, 2017 senesinde yeniden kırıldı. Sektörün 2017 senesine ait dış satımı 28.5 milyar dolara yükselerek şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Otomotiv sektörünün alt kalemi olan çekici ihracatı ise 2016 senesindeki yükselişine devam etti. 2008 senesinde 391 milyon dolar olan ve rekor kıran çekici ihracatı, 2015 senesinde 53 milyon 636 bin dolara geriledi.

En Çok Çekici İhracatı Almanya Ve Fransa'ya

2016 senesinde yüzde 493 oranında yükselerek 318 milyon 263 bin dolara yükselen çekici ihracatı, 2017 senesinde yüzde 38 oranında yükselerek 439 milyon 278 bin dolara ulaştı. Elde edilen bu ihracat tutarıyla Türkiye çekici ihracatı, tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıltı ve ihracat rekoru kırdı. Türkiye'nin en çok çekici ihraç ettiği ülke Almanya olarak tespit edilirken, Almanya'yı Fransa, İspanya, İtalya ve Polonya seyretti.

Almanya'ya 2016 senesinde 85 milyon 998 bin dolar seviyesinde olan ihracat, 2017 senesinde yüzde 43 oranında artarak 123 milyon 473 bin dolara ulaştı. Fransa'ya yapılan ihracat, bir önceki seneye kıyasla yüzde 73 oranında artarak 121 milyon 545 bin dolara ulaştı. Almanya ve Fransa'ya yapılan ihracat, toplam çekici ihracatının yüzde 55'lik bölümünü oluşturuyor. Türkiye'den ihraç edilen her iki çekiciden birisi bu iki ülkeye yapıldı.