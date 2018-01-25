İMİB Afrin Operasyonunu Destekliyor
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İMİB Afrin Operasyonunu Destekliyor


İMİB Afrin Operasyonunu Destekliyor
İMİB Afrin Operasyonunu Destekliyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-25 Saat: 14:18:28
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İMİB tarafından Afrin'e yapılan Zeytin Dalı Operasyonunun desteklendiği konusunda basın açıklaması yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, ülkemizin bekasına yönelik iç ve dış tehditleri her zaman olduğu gibi azim ve kararlılıkla savuşturmak, komşularımızın mal ve can güvenliğini sağlamak üzere, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Afrin’e operasyon düzenlenmesi kararını alan büyük Türk devletini, tüm maden sektörü olarak destekliyoruz.

Yüce Türk milletinin birlik ve beraberliği, sınırlarının bütünlüğü için gecesini gündüzüne katıp, büyük bir cesaretle göğsünü siper eden Mehmetçiğimizin, zafer kazanarak vatana döneceğinden kuşkumuz yoktur. Bu vesileyle operasyon sırasında hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize rahmet, ulusumuza ve şehit ailelerine başsağlığı diliyoruz.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, devletimizin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı kullanarak, bölgedeki terör olaylarına son vermek ve düzeni sağlamak üzere alacağı her türlü kararın yanındadır. Allah, kahraman Türk ordusunu korusun, devletimize, milletimize zeval vermesin.

İMİB ekonomi haber basın bülteni
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