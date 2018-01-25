Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Maliye Bakanı Naci Ağbal, binaların çatı ve cephelerinde üretilecek elektrik için vatandaşlara kolaylık sağlanacağını belirtti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nın yaptığı düzenleme sayesinde binalarda üretilecek ihtiyaç fazlası elektriğin sisteme aktarılarak bu şekilde enerji arzı ihtiyacına katkı sağlanacağını dile getiren Ağbal, Maliye Bakanlığı yönünden ise paradan bahsedilecek her konuda verginin de gerekli olduğunu ifade etti.
Düzenlemenin sektör açısından çok kritik olduğuna işaret eden Ağbal, vergi politikası olarak destek verilmesi amacıyla elektrik üretiminden elde edilen gelire vergi istisnası yapılmasının, bu yapılan teslimatlardan KDV alınmamasının mümkün olduğunu dile getirdi.
EPDK'nın konuya ilişkin düzenlemesine destek vermek için Bakanlığın devreye girdiğine işaret eden Ağbal, bu alanın desteklenmesinin gerekliliğine değinerek, Bakanlar Kurulu tarafından önerinin onaylanması halinde bu uygulamanın torba yasaya dahi eklenebileceğini bildirdi. Bu uygulamada asıl amacın vatandaşın kendi ihtiyacını karşılaması olduğunu dile getiren Ağbal, 10 kilovata kadar sınır belirlediklerini ifade etti.
Elektrik Panellerinin Kullanımı Artacak
EPDK ve Gelir İdaresi Başkanlığının konuyla ilgili bir toplantı düzenlediğini bildiren Ağbal, kaynakların en verimli şekilde değerlendirilmesinin, vergi kazanmaktan daha önemli olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle EPDK'nın düzenlemesine destek sağlanacağını ifade eden Ağbal, toplantının ardından muhabirlere bilgilendirme yaptı. EPDK yetkililerinin vatandaşların binalarında bulunan çatı ve cephelerinden ürettiği elektriği sisteme aktarmak için fatura kesmesinin sektör için sorun oluşturacağını belirten Ağbal, bu sorunun Gelir İdaresi Başkanlığına bildirildiğini dile getirdi. Yetkililer, iki tarafın sorunun çözülmesi için beraber hareket ederek ilgili mevzuatta yapılacak değişiklikle çatı ve cephe tipi güneş panellerinin kullanımının daha hızlı yaygınlaşmasını sağlayanacağını anlattı.