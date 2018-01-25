Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Maliye Bakanı Naci Ağbal, binaların çatı ve cephelerinde üretilecek elektrik için vatandaşlara kolaylık sağlanacağını belirtti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nın yaptığı düzenleme sayesinde binalarda üretilecek ihtiyaç fazlası elektriğin sisteme aktarılarak bu şekilde enerji arzı ihtiyacına katkı sağlanacağını dile getiren Ağbal, Maliye Bakanlığı yönünden ise paradan bahsedilecek her konuda verginin de gerekli olduğunu ifade etti.

Düzenlemenin sektör açısından çok kritik olduğuna işaret eden Ağbal, vergi politikası olarak destek verilmesi amacıyla elektrik üretiminden elde edilen gelire vergi istisnası yapılmasının, bu yapılan teslimatlardan KDV alınmamasının mümkün olduğunu dile getirdi.

EPDK'nın konuya ilişkin düzenlemesine destek vermek için Bakanlığın devreye girdiğine işaret eden Ağbal, bu alanın desteklenmesinin gerekliliğine değinerek, Bakanlar Kurulu tarafından önerinin onaylanması halinde bu uygulamanın torba yasaya dahi eklenebileceğini bildirdi. Bu uygulamada asıl amacın vatandaşın kendi ihtiyacını karşılaması olduğunu dile getiren Ağbal, 10 kilovata kadar sınır belirlediklerini ifade etti.

Elektrik Panellerinin Kullanımı Artacak