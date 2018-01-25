Türkiye'nin pomza ve perlit rezervinin önemli bir bölümünün bulunduğu Bitlis'te, bu ham maddelerin endüstriyel ürünler haline getirilerek piyasaya sunulması hedefleniyor. İnşaat, ısı ve ses yalıtımında kullanılan bu maddelerin katma değeri yüksek endüstriyel ürünlere dönüştürülmesi ve kullanım alanının genişletilmesi, bu sayede şehir ekonomisine fayda sağlaması planlanıyor.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Pomza ve Perlit Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nusret Bozkurt, pomza ve perlit ürünlerinin yüzde 90'lık bölümünün inşaat sektöründe kullanıldığını dile getirdi. Volkanik olayların yaşandığı bölgelerde görülen pomzanın yalıtım için ya da bims blok olarak kullanıldığını anlatan Bozkurt, pomzanın katma değeri yüksek bir ürün haline getirilmesi için altyapının oluşturulması, laboratuvar imkanının sunulması, talep edildiğinde iş adamlarına danışmanlık hizmeti verilmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

Ziraat Ve Kozmetik Sektöründe Kullanılabilir

Pomzanın toz haline getirilerek filtre ya da diş macunlarının içinde aşındırıcı malzeme olarak kullanılması halinde daha çok gelir elde edilebileceğini anlatan Bozkurt, şuanki kullanım alanıyla bu malzemenin düşük fiyata satıldığını aktardı. Şuan da bir tır kasasının 350-400 liraya doldurulduğunu anlatan Bozkurt, bu ürünlerin daha kıymetli ürünlere dönüştürülmesi halinde kilosunun 350-400 liradan satılacağına işaret etti.