İklimlendirme ve konfor uzmanı Daikin, yenilikçi kimliğini bu kez çalışanları ile birlikte kurum içinde gösterdi. Çalışanlarının mesleki eğitim ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunan çalışmalara farklılık kazandıran Daikin, sıra dışı bir uygulamaya imza atarak radyo kurdu. İlk yılını başarıyla tamamlayan Daikin Radyo, çalışanların hazırlayıp sunduğu zengin ve renkli program içeriği ile kısa sürede iletişim ve paylaşım platformuna dönüştü. Aynı zamanda bir motivasyon kaynağı da olan Daikin Radyo, ikinci yılında yayın alanını genişletmeye hazırlanıyor.

Çalışanlar arası açık iletişim platformu işlevi gören Daikin Radyo’nun yayın akışında Daikin ailesiyle ilgili kurumsal haberlerin yanı sıra, çalışanların mikrofon başına geçtiği ve farklı formatta hazırlanan programlar yer alıyor. Haftanın belirli gün ve saatlerinde önceden anons edilen yayınları ile dinleyicileri ile buluşan Daikin Radyo, müzikten habere kadar zengin bir içerik sunuyor. Alanlarında uzman konukların yayına renk kattığı programlara da yer verilen Daikin Radyo’da, yöneticilerle yapılan “Liderlik Sohbetleri” ve Daikin Akademi eğitmenlerinin katılımıyla gerçekleşen “Kişisel Gelişim Sohbetleri” en çok dinlenen programlar arasında bulunuyor.

Daikin Radyo’nun çalışanların farklı yeteneklerini ortaya çıkarmanın yanı sıra, hem program yapımcıları hem de dinleyicileri açısından eğlenceli ve verimli bir uygulama haline geldiğini belirten Daikin Türkiye Kurumsal İletişim Yöneticisi Hülya Dinçer, şu bilgileri verdi: “Daikin’in kurum felsefesinde yer alan en önemli unsurlardan biri de çalışan mutluluğudur. Hatta bunu müşteri memnuniyetinin bile önüne koyar, çünkü bilir ki çalışanlar mutsuzsa müşteri de mutlu olamaz. Bu nedenle Daikin bünyesinde kesintisiz eğitim ve gelişim çalışmaları vardır. Bu kez farklı bir platformda, farklı bir uygulama geliştirdik. İnsanlık tarihinin en önemli icatlarından biri olan radyoyu, teknolojik gelişmeler sayesinde kendimiz için özelleştirdik. Daikin Radyo’yu çalışanlarımızı ortak bir mecrada buluşturmak ve kendilerini özgürce ifade etmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirmiştik. Ancak bundan çok daha fazlası oldu. İlk yılımızın sonunda gördük ki, radyomuz bir iletişim ve paylaşım platformu olurken, bir motivasyon kaynağına da dönüştü.”

Daikin Radyo’da yayın akışının ve program içeriklerinin çalışanlar tarafından belirlendiğini dile getiren Dinçer, ortak yürütülen bu çalışmayı şöyle anlattı: “Daikin Radyo mikrofon başına geçmeye hevesi ve heyecanı olan tüm çalışanlarımıza açık. DJ de biziz, spiker de. Müzik programının içeriğini de, konuğun kim olacağını da herkes kendi belirliyor. Hatta yayın içeriğine göre tüm programcılarımızın kendine has bir dinleyici kitlesi oluşmuş durumda. Bugüne kadar başta Daikin Avrupa Başkanı Masatsugu Minaka, Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder ve Daikin Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Cengiz Önder gibi üst düzey yöneticiler olmak üzere, çok sayıda yöneticimizi konuk olarak ağırladık. Bunun yanı sıra Daikin Akademi programları kapsamında Seçil Besen, Tülin Arman, Selin Selamet, Kutsal Köse gibi eğitmen ve akademisyenleri stüdyomuza konuk ettik. Birbirinden farklı pek çok içeriğe yer verdik. Geçen yıl ünlü DJ Ekim Baykara ile Sevgililer Günü yayını yapmış ve büyük beğeni almıştık. Bu yıl Sevgililer Günü ile yetinmeyip, birçok özel güne özel yayın akışı hazırlayacağız. Bunların yanı sıra ödüllü yarışma programları da yapıyoruz. İkinci yılımızı kutlamaya hazırlanırken, içeriğimizi daha da zenginleştirme planları yapıyoruz.”

İkinci yılında Daikin Radyo’nun yayın alanını genişleteceklerini de açıklayan Dinçer, “Radyomuz şu anda tüm ofislerimizde dinleniyor. Ancak gün içinde ofis dışında çalışan arkadaşlarımıza da ulaşmak istiyoruz. Bunun için Daikin Radyo’yu bir uygulama ile mobile taşımak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.