Türk Turizmi Eski Günlerine Dönebilir
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Türk Turizmi Eski Günlerine Dönebilir


Türk Turizmi Eski Günlerine Dönebilir
Türk Turizmi Eski Günlerine Dönebilir Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-25 Saat: 15:00:50
Anasayfa Turizm Türk Turizmi Eski Günlerine Dönebilir

Almanya Turizm Endüstrisi Federal Birliği Başkanı Frenzel, 2018 senesinde ve ilerleyen senelerde Türk turizminin geçmişteki turist sayılarına ulaşabileceğini belirterek, 4 milyon Alman turist sayısına ulaşılabileceğini dile getirdi.

Türkiye'nin günden güne güçlenen bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Almanya Turizm Endüstrisi Federal Birliği Başkanı Michael Frenzel, turizm verilerinin bu şekilde devam etmesi halinde 2018 senesinde ve ilerleyen süreçte Türk turizminin eski günlerine kavuşabileceğini belirterek, 4 milyon Alman turist sayısına ulaşmanın mümkün olduğunu dile getirdi. 

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Frenzel, Türkiye turizminin çok iyimser seyrettiğini dile getirdi. Almanya'dan turizm görünüşünün çok güçlü olduğunu ifade eden Frenzel, dünyanın en büyük tur operatörlerinden Alman TUI'nin kısa zaman önce açıklama yaptığını hatırlatarak, Almanya'dan Türkiye'ye ve özellikle Antalya'ya yönelik erken rezervasyonlarda yüzde 70'lik bir artışın söz konusu olduğuna dikkat çekti. Frenzel, bu ülkeden Türkiye'ye uçuş seferleri için 100 bin kişilik ek uçuş seferi oluşturulacağını bildirdi. 

4 Milyon Alman Turist Sayısına Ulaşmak Mümkün 

Türkiye'nin 2015 ve 2016 senesinde yaşadığı sorunlar sebebiyle 2016 senesinde rezervasyonların ciddi oranda düştüğünü ifade eden Frenzel, ülke güvenliğinin turizm için çok önemli olduğunu vurguladı. 2017 senesinde Türkiye'de 3.5 milyon turist ağırlandığını anımsatan Frenzel, bu seneye yönelik rezervasyonları yorumlamak için henüz erken olduğunu aktardı. 

Türkiye'nin günden güne artan bir turizm potansiyelinin bulunduğunu belirten Frenzel, bu şekilde devam etmesi halinde turizm verilerinde eski rakamlara ulaşılabileceğini dile getirdi. Türk insanının sıcak kanlı olmasının, misafirperverliğinin ve Türkiye'deki hizmet kalitesinin Almanların Türkiye'yi sevmesinin nedenleri olduğunu ifade eden Frenzel, Türkiye'de alınan hizmetin verdikleri parayı karşıladığına dikkat çekti. 

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