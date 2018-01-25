Türkiye'nin günden güne güçlenen bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Almanya Turizm Endüstrisi Federal Birliği Başkanı Michael Frenzel, turizm verilerinin bu şekilde devam etmesi halinde 2018 senesinde ve ilerleyen süreçte Türk turizminin eski günlerine kavuşabileceğini belirterek, 4 milyon Alman turist sayısına ulaşmanın mümkün olduğunu dile getirdi.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Frenzel, Türkiye turizminin çok iyimser seyrettiğini dile getirdi. Almanya'dan turizm görünüşünün çok güçlü olduğunu ifade eden Frenzel, dünyanın en büyük tur operatörlerinden Alman TUI'nin kısa zaman önce açıklama yaptığını hatırlatarak, Almanya'dan Türkiye'ye ve özellikle Antalya'ya yönelik erken rezervasyonlarda yüzde 70'lik bir artışın söz konusu olduğuna dikkat çekti. Frenzel, bu ülkeden Türkiye'ye uçuş seferleri için 100 bin kişilik ek uçuş seferi oluşturulacağını bildirdi.

4 Milyon Alman Turist Sayısına Ulaşmak Mümkün

Türkiye'nin 2015 ve 2016 senesinde yaşadığı sorunlar sebebiyle 2016 senesinde rezervasyonların ciddi oranda düştüğünü ifade eden Frenzel, ülke güvenliğinin turizm için çok önemli olduğunu vurguladı. 2017 senesinde Türkiye'de 3.5 milyon turist ağırlandığını anımsatan Frenzel, bu seneye yönelik rezervasyonları yorumlamak için henüz erken olduğunu aktardı.