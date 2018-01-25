BNP Paribas Otomatik Teklif Hizmetini Sunuyor
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BNP Paribas Otomatik Teklif Hizmetini Sunuyor


BNP Paribas Otomatik Teklif Hizmetini Sunuyor
BNP Paribas Otomatik Teklif Hizmetini Sunuyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-25 Saat: 15:00:53
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BNP Paribas Cardif Emeklilik tarafından otomatik katılım sistemlerinde iş yükünü hafifletmek amacıyla otomatik teklif sisteminin hayata geçirildiği belirtildi.

BNP Paribas Cardif Emeklilik, OKS’ye dahil olacak şirketlerin emeklilik şirketlerinden teklif alma süreçlerini kolaylaştırmak üzere hizmete sunduğu ‘Otomatik Teklif’ sistemi ile işverenler için otomatik katılım sürecini hızlandırıyor. BNP Paribas Cardif Emeklilik’in internet şubesi üzerinden sunulan online teklif ile İnsan Kaynakları departmanlarının da otomatik katılım sürecindeki yükü önemli ölçüde hafifletiliyor. Müşterilerinin ve pazarın ihtiyaçlarını en iyi anlayan ve yenilikçi çözümler sunan BNP Paribas Cardif, hayata geçirdiği dijital çözümler ile müşterilerle temas noktalarını geliştirmeye devam ediyor
Müşteri odaklı hizmet anlayışıyla müşterilerin hizmetlere erişimini kolaylaştıracak çözümler sunmayı hedeflediklerini belirten BNP Paribas Cardif Emekllik Banka Sigortacılığı Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sertsöz, “Dünyadaki gelişmiş OKS uygulamalarına baktığımızda dijital dönüşüm ve verinin öneminin her geçen gün arttığını görüyoruz. BNP Paribas Cardif Emeklilik olarak sektörün ve tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmet gelişimini besleyen yapımız ile sektörde farklılaşmaya devam edeceğiz. Müşteri odaklı yaklaşımımızı destekleyecek yatırımlarımıza 2018 senesinde de devam edeceğiz” dedi

BNP paribas ekonomi haber basın bülteni
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