Lojistik Sorunu Nedeniyle Türkiye'nin İhracatı Etkileniyor
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Lojistik Sorunu Nedeniyle Türkiye'nin İhracatı Etkileniyor


Lojistik Sorunu Nedeniyle Türkiye'nin İhracatı Etkileniyor
Lojistik Sorunu Nedeniyle Türkiye'nin İhracatı Etkileniyor Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-25 Saat: 15:16:47
Anasayfa İthalat&İhracat Lojistik Sorunu Nedeniyle Türkiye'nin İhracatı Etkileniyor

Lojistik maliyetler sebebiyle Volvo gibi dünyaca ünlü otomobil markalarının yatırımlarını Sırbistan ve Slovenya gibi ülkelere yönlendirdiğine dikkat çeken Kanca, Peugeot yöneticisinin Türkiye'nin teslimat süresini kısaltması halinde, Türkiye'nin Peugeot tedarik zinciri arasına gireceğini söylediğini anımsattı.

Sınır kapılarında yaşanan uzun bürokratik işlemlerin bütün sektörlerin ihracatına etki ettiğine işaret eden Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, lojistik süresinin uzun ve maliyetlerin yüksek olması sebebiyle otomotiv şirketlerinin yeni yatırımlarını Sırbistan ve Slovenya gibi ülkelere yönlendirdiğini dile getirdi. TAYSAD’ın dün İstanbul’da gerçekleştirdiği basın toplantısı esnasında muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Alper Kanca, ihracatın önüne geçen en büyük engelin lojistik süreleri olduğunu aktardı. Sınır kapılarında yaşanan bürokratik işlemlerin ve lojistik süresinin uzun olmasının bir an önce aşılmasının gerekliliğine dikkat çeken Kanca, sınır kapılarında yaşanan problemlerin önemli bir bölümünün Türkiye tarafında gerçekleştiğini bildirdi. Kanca, bu bürokratik işlemlerin yalnızca otomotiv sektörünün değil, bütün sektörlerin ihracatını yavaşlattığını aktardı. 

Günümüzde hız unsurunun fiyat ve kalite gibi önemli bir nitelik haline geldiğine işaret eden Kanca, Türkiye müşterilerinin zaten isteksiz hale geldiğini ve küçük bir sorunu dahi büyütme eğiliminde olduklarına değindi. Bu koşullarda ihracatçı firmaların ve lojistiğin devamlı iyileştirilmesinin gerektiğini anlatan Kanca, ürün kalitesi ve fiyatında sorun yaşanmadığını fakat lojistik ve sevkiyat aşamalarında sorun yaşandığını aktardı. 

Coğrafi Konumu Nedeniyle Türkiye Riskli Görünüyor 

Avrupa’da yerleşik ana sanayi şirketlerinin değişik nedenlerle Türkiye’den parça almaktan vazgeçtiğini anlatan Kanca, Avrupa’da Türkiye'nin bulunduğu coğrafi bölge ile iş yapmanın bir risk olarak görüldüğünü dile getirdi. Türk şirketlerin çok başarılı olmasına karşın Türkiye’den parça almak konusunda tereddüt yaşandığını ifade eden Kanca, ülkenin AB’ye motorlu taşıt sevkiyatında Japonya, Güney Kore ve ABD gibi devleri arkasında bırakarak ilk sırada yer aldığını anlattı. Kanca, bu başarının devam etmesi için lojistik sorununun hızlı bir şekilde çözülmesinin önemine işaret etti. 

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