“Zaman nasıl akıp geçiyor farkında olamıyorum, toplantıda aklımı başka yerlere kaçmış yakalıyorum, iş ve ev birbirine karıştı düşüncelerimi durduramıyorum, eyvah hepsini yemişim ama ne ara?” diyorsanız, hayatı fark etmenizi sağlayan “mindfulness” ile tanışma vaktiniz gelmiş demektir. SiZe Bütünsel Yaklaşım Kurucu Ortağı Sibel Yücesan, uyguladıkları “Farkındalık Şimdi” programının çalışanlara ve şirketlere sağladığı faydaları ve mindfulness’in nasıl popüler bir motivasyon aracı olduğunu anlattı.

Mindfulness (Farkındalık) özünde, dikkati yönetmek, “şu anda” gerçekleşmekte olan deneyime odaklanmak, bunu yargılamadan yapmak, eskiden olmuş veya yakında olabilecekler için endişe etmemek ve bunların dikkatinizi dağıtmasına izin vermemekle ilgili önemli bir teknik. Günlük uygulandığında bilim temelli farkındalık; düşünceleriniz, duygularınız ve beden duyarlılığı açısından bilinç düzeyinizi artırıyor. Aynı zamanda başkalarının deneyimleri konusunda daha iyi bir anlayış geliştirmenize ve onlarla daha fazla empati kurabilmenize katkı sağlıyor. SiZe Bütünsel Yaklaşım Kurucu Ortağı Sibel Yücesan’a göre önemli bir stres yönetim aracı olan mindfulness ile performansınızı istediğiniz ölçüde geliştirmek elinizde.

Mindfulness Neden Bu Kadar Popüler?

Peki son yıllarda ortaya çıkan bütün derin rahatlama/meditasyon pratikleri içinde neden mindfulness bu kadar büyük bir etki yaratıyor? Bunun en önemli nedenlerinden biri mindfulness hakkında tüm diğer meditasyon formlarından çok daha fazla bilimsel araştırma yapılmış olması. Bu pratiğin gücünün hayatlarımızı değiştirdiğine dair binlerce kanıt var.

Massachusetts Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan ’’Tıp, Sağlık Bakımı ve Toplumda Mindfulness Merkezi’nde yapılan çalışmalar, mindfulness’i güçlü ve kabul edilir bir akım haline getiren en önemli faktörlerden biri. 1979 yılında Dr. Jon Kabat-Zinn tarafından kurulan merkezin Stres Azaltma Kliniği, dikkatli ve kesin şekilde test edilen bu meditasyon formunu Mindfulness ile Stres Azaltma veya MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) olarak adlandırmış ve buradan çıkan bu rüzgar hızla dünya üzerinde popüler farkındalık uygulaması olarak yaygınlaşmış.

Şimdiki ana dikkati yönlendirmek kadar basit bir fikir nasıl oluyor da bu kadar büyük bir fark yaratıyor? Jon Kabat-Zinn’e göre ’’Hayatın daha fazla farkında olmak ve daha az yargılayıcı davranmak iyi bir fikir olsa da yalnızca böyle düşünerek bir yere varamazsınız. Böyle düşünmek sizin kendinizi yetersiz bulmanıza ya da kontrolünüzü kaybetmenize yol açabilir. Farkındalığın etkili olabilmesi için bir tür adanmışlık gerekir. Farkındalık iyi bir uygulamadır. Zekice bir yöntem veya gelip geçici bir heves olmanın ötesinde bir tür varoluştur.”

SiZe Bütünsel Yaklaşım’dan “Farkındalık Şimdi” Programı

Mindfulness özünde hepimizin sahip olduğu bir tohum ve öğrenmemiz gereken pratikler bu tohumu toprağa ekmek için. Mindfulness at Work İngiltere firmasının “Mindfulness is Now - Farkındalık Şimdi” programlarını yürüten SiZe Bütünsel Yaklaşım, bu program ile her kademedeki çalışan ve şirket için aşağıdaki 5 temel faydayı sağlıyor:

Mindfulness en önemli stres yönetimi aracı. Uzun süreli yüksek strese maruz kalan çalışanlar iyi karar almada, uyumada, öfke kontrolünde zorlandıkları gibi, tansiyon, bağışıklık sisteminde olumsuzluk, anksiyete, depresyon gibi fizyolojik ve psikolojik semptomlar da gösterebiliyorlar. Mindfulness pratikleri bize stres yaratan faktörler karşısında tepki vermek yerine yanıtlarımızı sakin bir zihin ile seçmemiz için gerekli zemini ve zamanı yaratıyor.

Mindfulness odaklanma becerisini artırıyor. Özellikle çoklu görev ve işlerle uğraştığımız bu devirde, mindfulness dikkat çalıcılardan uzak kalarak yaptığımız işe konsantre olmamızı sağlarken, bunun çıktısının da kaliteli ve doğru olmasına doğrudan etki ediyor.

Mindfulness yaratıcılığımızı geliştiriyor. Yaratıcılığın önüne geçen olumsuz düşünceleri önlemek çok önemli. Mindful tutumlar içinde yer alan “başlangıç zihni” ise bildiğiniz kavram ve olgulara yeniden, yargısız ve ilk defa karşılaşırmış gibi bakmamızı sağlıyor. Bu da yaratıcılığın yeşermesi için harika bir ortam.

Mindfulness duygusal zekayı geliştiriyor. Duygusal zeka bizdeki ve başkalarındaki duyguların farkında olmamız ve bunları yönetebilmemizle ilgili. İşte bu alanda mindfulness pratikleri tam da duygu ve düşünce farkındalığını geliştirdiği için sonuçlara oldukça olumlu katkı sağlıyor.

Mindfulness olumlu, huzurlu ve öz şefkati gelişmiş bireyler olmamızı sağlıyor.Mindfulness dünyamızı ve bizleri olumlu olarak dönüştürüyor ve karşımıza kendi hayatlarımızın kontrolünü ele geçirmek çılgın dünyada huzur bulmak adına önemli bir seçim olarak çıkıyor.