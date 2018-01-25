Az gelişmiş şehirlerde istihdam, üretim ve ihracatın artırılması için yapılacak yatırımların desteklenmesine yönelik usul ve esaslara dair Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete aracılığıyla bildirildi. Karar, Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki 23 şehirde özel sektör tarafından yapılacak imalat sanayi ve çağrı veri merkezi yatırım desteklerini kapsayacak. Desteklenmesi kararı alınan yatırımlar, komite tarafından onaylanması durumunda enerji desteği ve 6. bölge fırsatından faydalanacak.

Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayi yatırımları için;

- Tunceli, Bayburt, Ardahan, Gümüşhane, Iğdır, Erzincan'a 2 milyon Türk Lirası

- Hakkari, Bingöl, Kars, Siirt, Bitlis, Muş, Şırnak'a 4 milyon Türk Lirası

- Ağrı, Batman, Elazığ, Adıyaman, Erzurum, Malatya, Mardin, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa'ya 5 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım şartıyla ödeme yapılacak.

En Az 200 Kişiyi İstihdam Etmeli Ya Da 5 Bin Metrekare İhtiva Etmeli

Çağrı merkezi yatırımlarının asgari 200 kişiyi istihdam etmesi, veri merkezi yatırımlarının asgari 5 bin metrekare beyaz alan ihtiva etmesi gerekiyor. Komite tarafından destek verilmesi onaylanan yeni yatırımlardan enerji desteği ihtiva edenler, sabit yatırım tutarının yüzde 25'lik bölümünü geçmemek koşuluyla aylık elektrik giderlerinin en az yüzde 30'luk bölümü üç sene süreyle işletme bazında 10 milyon Türk Lirasına kadar bakanlık bütçesinden desteklenecek. Enerji desteğine yönelik ödemeler, şehirlerde valilik himayesinde kurulacak komisyonun değerlendirmesi sonucunda hazırlanan bilgi ve belgelere istinaden üçer aylık dönemler halinde sağlanacak.