Türkiye'nin doğalgaz ithalatı, elektrik üretim aşamalarında doğalgazın payının günden güne artmasıyla geçen sene Kasım ayında bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 25.1 oranında artarak 5 milyar 448 milyon metreküpe yükseldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nın "2017 Senesi Kasım Ayı Doğalgaz Sektör Raporu"ndan elde edilen veriler kapsamında, 2016 senesi Kasım ayında 4 milyar 354 milyon metreküp doğalgaz ithal edilmişti. 2017 senesi Kasım ayında ise doğalgaz ithalatı yüzde 25.1 oranında artarak ve 5 milyar 448 milyon metreküpe ulaştı.

En Çok Doğalgaz Rusya'dan İthal Alındı

Toplam ithalatın 4 milyar 43 milyon metreküplük bölümü boru hatları aracılığıyla, 1 milyar 405 milyon metreküplük bölümü ise LNG tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi. Kasım ayında en çok doğalgaz 2 milyar 679 milyon metreküp hacimle Rusya'dan ithal alındı. En çok doğalgaz alınan ülkelerde Rusya'yı, 789 milyon metreküp ithal alımla İran, 575 milyon metreküp ithal alımla Azerbaycan seyretti.