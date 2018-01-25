Türkiye'nin Doğalgaz İthalatı 5 Milyar Metreküpe Yükseldi
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Türkiye'nin Doğalgaz İthalatı 5 Milyar Metreküpe Yükseldi


Türkiye'nin Doğalgaz İthalatı 5 Milyar Metreküpe Yükseldi
Türkiye'nin Doğalgaz İthalatı 5 Milyar Metreküpe Yükseldi Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-25 Saat: 15:45:31
Anasayfa İthalat&İhracat Türkiye'nin Doğalgaz İthalatı 5 Milyar Metreküpe Yükseldi

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı 2017 senesinin Kasım ayında bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 25.1 oranında yükselerek 5 milyar 448 milyon metreküpe ulaştı.

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı, elektrik üretim aşamalarında doğalgazın payının günden güne artmasıyla geçen sene Kasım ayında bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 25.1 oranında artarak 5 milyar 448 milyon metreküpe yükseldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nın "2017 Senesi Kasım Ayı Doğalgaz Sektör Raporu"ndan elde edilen veriler kapsamında, 2016 senesi Kasım ayında 4 milyar 354 milyon metreküp doğalgaz ithal edilmişti. 2017 senesi Kasım ayında ise doğalgaz ithalatı yüzde 25.1 oranında artarak ve 5 milyar 448 milyon metreküpe ulaştı. 

En Çok Doğalgaz Rusya'dan İthal Alındı 

Toplam ithalatın 4 milyar 43 milyon metreküplük bölümü boru hatları aracılığıyla, 1 milyar 405 milyon metreküplük bölümü ise LNG tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi. Kasım ayında en çok doğalgaz 2 milyar 679 milyon metreküp hacimle Rusya'dan ithal alındı. En çok doğalgaz alınan ülkelerde Rusya'yı, 789 milyon metreküp ithal alımla İran, 575 milyon metreküp ithal alımla Azerbaycan seyretti. 

Depolardaki doğalgaz stok miktarı Kasım ayında bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 27.14 oranında artarak 2 milyar 906 milyon metreküpe yükseldi. Bu miktar 2016 senesinin Kasım ayında 2 milyar 285 milyon metreküp hacmindeydi. Kasım ayında Türkiye'nin doğalgaz ihracatı ise yüzde 76.38 oranında artarak 69.38 milyon metreküpe yükseldi. Doğalgaz ihraç edilen tek ülke Yunanistan oldu. 

Doğalgaz İthalat Rusya Yunanistan EPDK Doğalgaz Sektör Raporu
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