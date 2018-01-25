Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını tespit etmek ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine olan etkilerini belirlemek amacıyla her ay yapılan "Açlık Ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ocak ayına yönelik sonuçları bildirildi.
Araştırmaya göre, Ocak ayında 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, düzenli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını temsil eden "Açlık Sınırı" 1.615 lira olarak tespit edildi. Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve buna benzer temel ihtiyaçlar için yapılması mecburi olan diğer harcamaların toplam tutarını temsil eden "Yoksulluk Sınırı" ise 5 bin 262 lira olarak belirlendi. Araştırmalar sonucunda, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve düzenli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 2017 senesinin Aralık ayına kıyasla 7 lira, geçen senenin Ocak ayına göre 136 lira arttı. Yoksulluk sınırı tutarı ise 2017 senesinin Aralık ayına kıyasla 24 lira, geçen senenin Ocak ayına göre ise 444 lira arttı.
Gıda Enflasyonu Yüzde 9
Bekar bir çalışan vatandaşın yaşamını sürdürme maliyetinin 1.998 lira 88 kuruş hesaplandığı 2017 Ocak ayında, Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken azami harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 0.46 oranında arttı. Gıda enflasyonunda son 12 aylık artış oranı, baz etkisiyle yüzde 9.22 olarak belirlenirken, senelik ortalama artış yüzde 9.71 olarak belirlendi.
Araştırmalar sonucunda Ocak ayında süt, yoğurt, peynir grubundaki tüm ürünlerde artış olduğu gözlemlendi. Bu sayede aylardır çok bir değişiklik görülmeyen bu ürün grubunda tespit fiyat artışları mutfak harcamasını negatif etkiledi. Yaş sebze-meyve fiyatları, mevsim koşullarının iyi olması ve kış ürünlerinin genellikle pazarlarda bulunması nedeniyle fazla artmadı. Bu gelişme mutfak harcamasını pozitif etkiledi.