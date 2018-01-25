Araştırmaya göre, Ocak ayında 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, düzenli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını temsil eden "Açlık Sınırı" 1.615 lira olarak tespit edildi. Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve buna benzer temel ihtiyaçlar için yapılması mecburi olan diğer harcamaların toplam tutarını temsil eden "Yoksulluk Sınırı" ise 5 bin 262 lira olarak belirlendi. Araştırmalar sonucunda, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve düzenli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 2017 senesinin Aralık ayına kıyasla 7 lira, geçen senenin Ocak ayına göre 136 lira arttı. Yoksulluk sınırı tutarı ise 2017 senesinin Aralık ayına kıyasla 24 lira, geçen senenin Ocak ayına göre ise 444 lira arttı.