Antalya'ya bağlı Aksu ilçesinin Macun Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Uysal, üç ay önce mevsimlik işçi olarak çalıştığı otelden son maaşıyla almış olduğu 100 tavuk ile çiftlik kurdu. 5 çocuk babası olan 68 yaşındaki Uysal, kış aylarında mevsimlik işçi olmasından dolayı çalışamadığından kendine yeni bir ekmek kapısı açtı.

Geçtiğimiz kasım ayı içerisinde çalıştığı yerden ayrılan ve son maaşını kullanarak internet üstünden 100 adet cibi tavuk edinen Uysal, ormanın içinde kendine kurduğu çiftlik ile çalışmalara başladı. Çiftlikte üç aylık bir zaman dilimi içerisinde büyütüğü tavuklardan günlük olarak yumurta elde eden Uysal, ikamet ettiği ilçede yumurta satmaya başladı.

Taleplere Yetişemiyor!

Yumurta satarak geçimini sağlamaya çalışan Uysal, günlük olarak elde ettiği yumurtaların satışını yetiştiremediğini belirtti. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Uysal, destek sağlanması halinde çiftliğini büyütmek istediğini dile getirerek, daha öncesinde yaz aylarında mevsimlik işçi olarak otellerde çalıştığını dile getirdi.

Şu anda var olan 140 tavuğuna gözü gibi baktığından bahseden Uysal, çalıştığı otelden aldığı son maaşını kullanarak internet üstünden tavuk aldığını ve başka bir gelirinin bulunmadığını vurguladı. Ormanda kendine küçük bir çiftlik kurduğunu ve kimseye herhangi bir zararı olmadığını ifade eden Uysal, ormanda duman gördüğü anda itfaiye ekiplerine haber verdiğini dile getirdi.

Yumurtalara Çok Fazla Talep Var

Çiftlikte bulunan tavukların yumurtalarının oldukça rağbet gördüğünü aktaran Uysal, yumurta alan kişilerin bir daha yumurta satın almak için uğradıklarını söyledi. Çok sayıda kişinin adeta sıraya girdiğini işaret eden Uysal, tavuklarının yanında 24 saat boyunca kaldığını kaydetti. İmkanlar doğrultusunda ancak küçük bir çiftliğe gücünün yettiğini aktaran Uysal, destek bulması halinde çiftliği büyütme hedefi olduğunu sözlerine ekledi.