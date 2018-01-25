TCMB Başkanı Çetinkaya: Hedef Enflasyonda Tek Hane
Advert Advert Advert


TCMB Başkanı Çetinkaya: Hedef Enflasyonda Tek Hane


TCMB Başkanı Çetinkaya: Hedef Enflasyonda Tek Hane
TCMB Başkanı Çetinkaya: Hedef Enflasyonda Tek Hane Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-25 Saat: 16:39:00
Anasayfa Bankalar TCMB Başkanı Çetinkaya: Hedef Enflasyonda Tek Hane

Davos'ta açıklamalarda bulunan TCMB Başkanı Çetinkaya, enflasyona ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Başkanı olarak görev yapan Murat Çetinkaya, Davos zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamasında para politikasında gösterilen sıkı duruşun kararlılıkla devam ettirileceğine değinen Çetinkaya, enflasyon dinamiklerinde genele yayılacak yeterli bir düşüş görülene kadar gösterilen duruşun bozulmayacağını bildirdi.

Enflasyon beklentilerinin, fiyatlama davranışlarının ve enflasyona etki gösteren diğer unsurların yakın bir şekilde takibinin yapılacağını ve gerek görülmesi halinde ek parasal sıkılaştırma uygulanabileceğini aktaran Çetinkaya, hedeflerinin en yakın zaman dilimi içerisinde enflasyonu tek haneye düşürmek olduğuna vurgu yaptı. 

Para Politikası Hedefe Yönelik Şekillenmeyi Sürdürecek

Para politikasının etkili bir şekilde bahsi geçen hedefe ilişkin şekillenmeyi sürdüreceğini dile getiren Çetinkaya, problemlerin kaynağına odaklı olarak ve koordineli bir para politika bileşimi adına çaba göstereceklerini ifade etti. 

Yapısal alanlar çerçevesinde faaliyete alınacaklar konusunda TCMB olarak gündemi belirlemeye ve katkı sağlamaya devam edeceklerini söyleyen Çetinkaya, fiyat istikrarının toplumun refahına ilişkin katkısı dikkate alındığında, bahsi geçen alanda farkındalığı artırmak adına kendilerine önemli bir sorumluluk düştüğünü aktardı. 

Zamana İhtiyaç Var

Enflasyonun neden hala yüksek olduğuna yönelik bir soruyu cevaplayan Çetinkaya, bu doğrultuda atılan adımların yansımalarını görebilmek adına zamana ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Maliyet yönlü faktörlere ilişkin oldukça fazla şoklar yaşanılan bir dönemden geçildiğini söyleyen Çetinkaya, son bir sene içerisinde jeopolitik gelişmelerin de etkileriyle birlikte döviz kurunda ve petrol fiyatlarında yukarı yönlü dalgalanmalar gözlemlendiğini anımsattı.

Öte yandan Çetinkaya, para politikası konusunda gereken tüm tedbirlerin alındığına vurgu yaparak, tasarruf açığı, dış açık, verimlilik, finansman kalitesi ve piyasa rekabeti gibi konularda atılacak olan adımların enflasyon ile mücadelede ellerine güç kazandırarak, kalıcı çözümlerin önündeki engelleri kaldıracağını belirtti. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Murat Çetinkaya enflasyon Türkiye Davos
KREDİ HABERLERİ
10.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 10.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Kredi başvurusunda bulunma ve bunların geri ödemelerini yapma çeşitli unsurlara göre değişiklik gösteriyor. Alınan 10.000 TL kredinin bireysel harcamalar, konut, taşıt ya da düzenlenen diğer kampanyalar...
5.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
5.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Bankalardan kredi çekme ve kredi geri ödemeleri için çeşitli türlerde kriterler ve alternatifler sunuluyor. Bunlar ise kredi başvurusu yapan kişilerin sigortalı olup olmaması, gelirlerinin olup olmaması, kredi notu...
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL İhtiyaç kredisi kullanımı ve 20.000 TL kredi kullanımında geri ödeme planları.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Zeybekci: Bitcoin Global Çapta Bir Saadet Zinciri
Zeybekci: Bitcoin Global Çapta Bir Saadet Zinciri
25 Ocak Perşembe Güncel Altın Fiyatları!
25 Ocak Perşembe Güncel Altın Fiyatları!