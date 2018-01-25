Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Başkanı olarak görev yapan Murat Çetinkaya, Davos zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamasında para politikasında gösterilen sıkı duruşun kararlılıkla devam ettirileceğine değinen Çetinkaya, enflasyon dinamiklerinde genele yayılacak yeterli bir düşüş görülene kadar gösterilen duruşun bozulmayacağını bildirdi.

Enflasyon beklentilerinin, fiyatlama davranışlarının ve enflasyona etki gösteren diğer unsurların yakın bir şekilde takibinin yapılacağını ve gerek görülmesi halinde ek parasal sıkılaştırma uygulanabileceğini aktaran Çetinkaya, hedeflerinin en yakın zaman dilimi içerisinde enflasyonu tek haneye düşürmek olduğuna vurgu yaptı.

Para Politikası Hedefe Yönelik Şekillenmeyi Sürdürecek

Para politikasının etkili bir şekilde bahsi geçen hedefe ilişkin şekillenmeyi sürdüreceğini dile getiren Çetinkaya, problemlerin kaynağına odaklı olarak ve koordineli bir para politika bileşimi adına çaba göstereceklerini ifade etti.

Yapısal alanlar çerçevesinde faaliyete alınacaklar konusunda TCMB olarak gündemi belirlemeye ve katkı sağlamaya devam edeceklerini söyleyen Çetinkaya, fiyat istikrarının toplumun refahına ilişkin katkısı dikkate alındığında, bahsi geçen alanda farkındalığı artırmak adına kendilerine önemli bir sorumluluk düştüğünü aktardı.

Zamana İhtiyaç Var

Enflasyonun neden hala yüksek olduğuna yönelik bir soruyu cevaplayan Çetinkaya, bu doğrultuda atılan adımların yansımalarını görebilmek adına zamana ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Maliyet yönlü faktörlere ilişkin oldukça fazla şoklar yaşanılan bir dönemden geçildiğini söyleyen Çetinkaya, son bir sene içerisinde jeopolitik gelişmelerin de etkileriyle birlikte döviz kurunda ve petrol fiyatlarında yukarı yönlü dalgalanmalar gözlemlendiğini anımsattı.

Öte yandan Çetinkaya, para politikası konusunda gereken tüm tedbirlerin alındığına vurgu yaparak, tasarruf açığı, dış açık, verimlilik, finansman kalitesi ve piyasa rekabeti gibi konularda atılacak olan adımların enflasyon ile mücadelede ellerine güç kazandırarak, kalıcı çözümlerin önündeki engelleri kaldıracağını belirtti.