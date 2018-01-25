Ülke genelinde son dönem içerisinde en önemli yabancı yatırımcıların arasında bulunan Katar'dan bir işlemin daha tamamlandığı ifade edildi. Merkezi Doha'da bulunan Al Sraiya Holding Group'un ve Bahreyn'de bulunan iştiraki Venture Capital Bank'ın Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri AŞ'ye (MADO) ait hisselerinin yüzde 42.7'lik dilimini satın aldığı dile getirildi.

Anlaşma Tamamlandı

İki kurumun bahsi geçen ortaklık adına bir seneden uzun bir zaman zarfında görüşmelerini devam ettirdiği belirtilirken, yapılan görüşmelerin sonucunda ise geçtiğimiz hafta içerisinde imza sürecine girilerek, anlaşmanın tamamlandığı bildirildi.

Katarlı Al Sraiya Holding Group'un ve Venture Capital Bank'ın MADO'yu Lüksemburg'da kurulu olan Turkish Cafe Company S.A.R.L adındaki firma üstünden aldığı belirtilirken, konu hakkında MADO'nun Genel Müdürü konumunda bulunan Gürol Çıragöz DÜNYA'ya açıklamalarda bulundu.

MADO Genel Müdürü Çiragöz, 20 ülke genelinde toplam da 50 mağazanın bulunduğunu dile getirerek, söz konusu mağaza sayısını daha da artırabilmenin ve küresel çapta bir oyuncu olabilmenin hedefleri arasında bulunduğunu ifade etti. Çiragöz, yapılan bu ortaklığın hedefleri gerçekleştirmek adına destek olacağını bildirdi.

Körfez Bölgesi'nde ve Avrupa genelinde büyümeyi hedef haline getiren şirketin, yapılan anlaşma neticesinde daha rahat hareket edeceği öngörülüyor.

MADO Ödül Almıştı

Öte yandan MADO, geçtiğimiz günlerde AYD tarafından düzenlenen 1 Numaralı Markalar Ödül Töreni kapsamında kafe kategorisinde birinci seçilmişti. MADO'nun Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur ise alınan ödül sonrasında Mado'nun geçmişi bulunan bir marka konumunda olduğunu dile getirerek, halkın kendilerine değer verdiğini vurgulamıştı.