Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ve dünya çapına ününü duyurmuş olan Toys "R" Us, geride bırakılan eylül ayı içerisinde iflas başvurusunda bulunmasından sonra bütün mağazalarını açık tutarak, bunun yanı sıra personel alımı dahi yapmıştı.

182 Toys "R" Us Mağazası Kapatılacak

İşlerin hedeflendiği şekilde olmamasından dolayı Toys "R" Us'un beklenen performansı göstermeyen mağazaları kapatacağı bildirildi. Uluslararası basında yer alan haberler doğrultusunda ünlü oyuncak devinin ilk aşamada 182 mağazasını kapatacağı dile getirildi. Bahsi geçen rakamın ise, firmanın Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan toplam mağaza sayısının beşte birine denk geldiği belirtiliyor.

Bazı kaynaklara göre firmanın kapatacağı mağaza sayısının 200 olacağı iddia edilirken, 182 mağazanın kapanması halinde 4 bin 500 çalışanın mağduriyet yaşama durumunun söz konusu olduğu ifade ediliyor. Şirketin yetkililerinden biri olabildiğince çalışanın diğer mağazalara kaydırılacağını belirtse dahi ciddi oranda personelle mağazanın ilişiğinin kesileceği dile getiriliyor.

İstenilen Performansı Yakalayamadı

İflası izleyen çok sayıda avukatın ve alacaklı şirketlerin maliyetlerini kesmek adına er ya da geç bu adımların kaçınılmaz olacağı konusunda hemfikir olduğu dile getiriliyor. Şirketin, başta yılbaşı ve noel olmak kaydıyla tatil dönemlerinde, personel sayısında artışa gitmiş olsa dahi istenilen performansı yakalayamamasının ise hayal kırıklığı olduğu elde edilen bilgiler arasında gösteriliyor.

Toys "R" Us'un yaklaşık olarak 5 milyar dolardan oluşan bir borç batağıyla uğraşırken, iflas sürecinde bankacılara, avukatlara ve danışmanlara ödediği devasa rakamların dikkat çektiği bildiriliyor. Öte yandan söz konusu iflas mahkemesine açıklama yapan şirket avukatları, saatlik bazda çalışma adına 1.745 dolar aldıklarını belirtmişti.