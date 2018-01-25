İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 48'inci Dünya Ekonomik Forumu'na katılım sağlayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ikili temaslar gerçekleştirdi. Davos Zirvesi'ne katılan Zeybekci, Bakan Johann Schneider-Ammann ve Bakan Aurelia Frick ile birlikte ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Söz konusu görüşmeler kapsamında Türkiye ile bahsi geçen ülkeler arasındaki ikili ekonomik konuların gelişmesine ilişkin fikir alışverişi yapıldığı dile getirilirken, Bakan Zeybekci ayrıca Bloomberg HT'nin sorularını cevaplandırdı.

2018 Sonunda Rahatlıkla Yüzde 5.5 Büyüme Görülebilir

2018 senesinin sonu itibariyle yüzde 5.5 oranında büyüme verisinin görüleceğini savunan Bakan Zeybekci, 2018 senesi içerisinde yatırımlardan ve üretimlerden ciddi oranda bir destek sağlanacağını dile getirdi. İhracatın büyümeye olan güçlü katkısının süreceğine vurgu yapan Zeybekci, yatırım gerçekleştirmek isteyenler adına çok sayıda enstrüman bulunduğunu dile getirdi.

Bölgesel teşviklerin haricinde gerek 2'nci bölgede gerekse 3'üncü bölgede gerekli görülen yerlerde en üst düzey üstünden teşvik sağladıklarını belirten Zeybekci, konuşması sırasında kripto paraların en sık konuşulanları arasında yer alan Bitcoin hakkında görüş bildirdi.

Riskler Göz Önünde Bulundurulmalı

Blockchain teknolojisinin ayrı bir şey olduğuna ve buna karşı durulamayacağına değinen Zeybekci, Bitcoin'in ardında herhangi bir kurum ve kuruluşun bulunmadığını işaret etti. Sorumluların olmadığı bir değere dayanan bir şey üretmenin oldukça tehlike arz ettiğini savunan Zeybekci, riskleri göz önünde bulundurmak gerektiğine dikkatleri çekti.

Öte yandan Ekonomi Bakanı Zeybekci, kendisinin hala Bitcoin'in global çapta bir saadet zinciri olduğunu düşündüğünü aktararak, vatandaşların bu riskten uzak durması gerektiğini belirtti.