MKG Koordinatörü Tolga Sobacı Dünya Gümrük Günü nedeniyle gerçekleştirdiği yazılı açıklamada ülke genelindeki sahte ve kaçak ürünlerin piyasasının geldiği noktaya yönelik önemli bilgiler verdi.

Dünya Gümrük Örgütü tarafından 2018 senesine yönelik belirlenen temanın "Ekonomik Kalkınmaya Yönelik Güvenli Bir İş Ortamı" olduğuna vurgu yapan Sobacı, bahsi geçen temanın özellikle iktisadi kalkınma alanında bir üst gruba yükselmeyi amaçlayan Türkiye için önem arz ettiğini bildirdi.

Ülkemizin daha ileri bir kalkınma seviyesine çıkabilmesi adına, yatırımın, üretimin ve ihracatın artırılması gerektiğini söyleyen Sobacı, MKG tarafından 2017 senesi içerisinde yapılan bir araştırma doğrultusunda, ülke genelindeki sahte ve kaçak ürünlerin toplam büyüklüğünün tahmini rakamlar çerçevesinde 17.2 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu dile getirdi.

Kaçak ve Sahte Ürünlerde Vergi Kaybı 7.2 Milyar Dolar

Söz konusu durumun gerek marka sahipleri açısından gerekse ekonomi bakımından olumsuz bir etki yarattığını işaret eden Sobacı, sahte ve kaçak ürünlerin yol açtığı vergi kayıplarının kamuya yönelik maliyetinin senelik bazda yaklaşık 7.2 milyar dolar seviyesinde olduğuna dikkatleri çekti.

İstanbul Ankara Hızlı Tren Projesinin kilometre başına maliyetinin 3.5 milyon dolar seviyesinde olduğu dikkate alındığında, sahte ve kaçak ürünlerin engellenmesiyle Türkiye'ye her sene ortalama olarak 3 bin kilometreden oluşan yeni hızlı tren hattı için kaynak temin edilebileceğine vurgu yapan Sobacı, bu durumun İstanbul ile Ankara arasında bulunan söz konusu proje uzunluğu kapsamında toplam 6 projeye denk geldiğini belirtti.

Öte yandan Sobacı, açıklamasında özet olarak sahte ve kaçak ürünlerin önüne geçilmesinin iktisadi kalkınmanın sağlanabilmesi adına önemli bir rolde olduğunu sözlerine ekledi.