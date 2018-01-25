Bu sabah piyasada hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Uzun bir zamandan sonra sterlin para birimi TL karşısında rekor bir seviyeye ulaştı.

İngiltere’de yaşanan bazı siyasi olaylar sterlin para biriminin düşmesine sebep olmuştu. Siyasi olayların durulması ve Brexit’e karşı duyulan endişelerin azalması ile birlikte sterlin 5.3624 seviyesine yükselerek rekor kırdı! Sterlin para biriminin Türk lirası karşısında yaşamış olduğu bu ani ve beklenmedik yükseliş ile 3 yılın en yüksek rekorunun yaşandığı belirtiliyor. 2016 yılından bu yana yaşanan Brexit referandumunun etkisinden sonra sterlin tekrar yükselişe geçtiği için yatırımcılar şimdiden seviniyor.

Pazartesi gününden bugüne kadar 5.26 TL üzerinden işlem gören sterlin, bu sabah beklenmedik bir şekilde 5.36 dolaylarına yükselince dolar ve euro zayıflamış oldu. Öğle saatlerine doğru 0,51 yükselişe ulaşan sterlin günü 5,33 ile tamamladı. Aynı dakikalar içerisinde dolar 3.77 ve euro 4.65 seviyesinde yer aldı.

Beklenmedik Yükseliş

Doların zayıflaması ile birlikte piyasalardaki dengelerin değişmesi, yatırımcılar açısından risk taşısa da sterlin karşısında yükselişe sebep olarak Türk yatırımcıları sevindirmiş oldu. Günü 5.33 Türk lirasından tamamlayan sterlin için ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, doların zayıflamasının iyi olduğunu ve ticaret açısından fırsatların yakalanabileceğini dile getirdi.

Sterlin için beklenmedik bu yükselişin ardından doların daha da zayıflanması bekleniyor. 3 yıl aradan sonra yaşanan bu yükseliş ile euro ve dolar paritesi 1.2460 ile en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Euro ve dolar kurlarında beklenen düşüş, hafta sonuna kadar devam edilecek şeklinde yorumlarda bulunuyor. Önümüzdeki haftadan itibaren ise dolar ve euro kurlarının eski seviyesine döneceği ekonomistler tarafından tartışılıyor.