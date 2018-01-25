Mario Draghi'den Euro Yorumu
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Mario Draghi'den Euro Yorumu


Mario Draghi'den Euro Yorumu
Mario Draghi'den Euro Yorumu Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-01-25 Saat: 19:20:19
Anasayfa Eko Gündem Mario Draghi'den Euro Yorumu

Mario Draghi, alınan faiz kararından sonra Euro ve Euro Bölgesi hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, alınan faiz kararından sonra Euro ve Euro Bölgesi hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Yapmış olduğu açıklamalar ile gündeme gelen Draghi’nin Euro Bölgesi hakkında pozitif yorumlarda bulunduğu ve Euro’da yaşanan dengesizliklerin ise belirsizlik yarattığını dolayısı ile bu belirsizlikten en çok CEO’ların etkilendiğini vurguladığı görüldü.

Mario Draghi yapmış olduğu açıklamaya ek olarak faiz oranlarının belli bir süre boyunca sabit kalacağını da dile getirdi. Net varlık alım programının aylık hacminin Eylül ayına kadar devam edeceğini dile getiren Draghi, bu açıklamayı yaparak faiz oranlarındaki seviyenin uzun bir süre boyunca sabit kalacağını ifade etmiş oldu.

Euro’daki Volatilite Belirsizlik Yaratıyor

Yapmış olduğu açıklamalar içerisinde özellikle Euro ve Euro Bölgesi’ne dikkat çeken Draghi’nin, ekonomik büyüme ivmesi hakkında olumlu ve pozitif yorumlarda bulunduğu görüldü. Ekonomik büyüme ivmesinde başarılı ve güçlü bir şekilde ilerlendiğini dile getiren Draghi’ye göre, çekirdek enflasyon kademeli bir şekilde artacak.

Euro’da yaşanan volatilite hakkında da konuşma yapan Avrupa Merkez Bankası Başkanı, bu volatilitenin belirsizlik yarattığını, dolayısı ile yaşanacak etkilerin yakından takip edilmesi gerektiğini savunuyor. Jeopolitik açıdan yaşanan risklerin aşağı yönlü birer risk olduğuna dikkat çeken Draghi, döviz kurlarında yaşanan belirsizliklerin nispeten dengelendiğini ve önümüzdeki günlerde bu dengesiz ilerleyişin azalacağını dile getirdi.

Mario Draghi’nin yapmış olduğu bu açıklamalardan sonra Euro, Dolar karşısında yükselişe geçti. 2014 yılından günümüze kadar olan zaman içerisinde en yüksek artışı yaşayan Euro, Dolar’ın 1.5 kat üst seviyesine ulaşarak rekor kırmış oldu. 

Avrupa Merkez Bankası Mario Draghi Euro Döviz
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