Türkiye içerisinde ileri teknoloji şirketlerinden biri olarak yer alan ASELSAN’ın, küçük ve orta ölçekli şirketlere vermiş olduğu yüklü sipariş miktarı konuşuluyor.

İleri teknoloji şirketinin küçük ve orta ölçekli şirketlere vermiş olduğu sipariş tutarı bugün itibari ile 3,3 milyar Türk lirasını geçti. Her 10 siparişinden 9’unu özellikle KOBİ kuruluşlarına veren ASELSAN, geçtiğimiz yıldan bu yana en yüksek sipariş tutarını vererek 3,3 milyar Türk lirasını aştı.

ASELSAN’ın Merkezi Tedarik Direktörü Ali Rıza Kılıç, üretim faaliyetlerinin yayılması gerektiğini ifade ediyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler ile çalışmayı planlayan kuruluşun, ulusal ve uluslararası alanda elde etmiş oldukları birikim ile bu birikimin sanayi alınanına yayılmasını amaçladıklarını ve bunun için çaba gösterdiklerini dile getiriyor.

Savunma Sanayisi Desteklenmeli

ASELSAN Merkezi Tedarik Direktörü Ali Rıza Kılıç aynı zamanda savunma sanayisinin devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini düşünüyor. Savunma sanayisinde devlet desteklerinin arttırılması gerektiğini ve üretimin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Kılıç’a göre üretim ve tasarım alanına alt yüklenici firmalara ihtiyaç duyuluyor.

Savunma sanayisine en çok destek çıkabilecek şehrin Bursa olduğunu savunan Ali Rıza Kılıç, Bursa’da yer alan otomotiv sanayisinde elde edilen birikimin savunma sanayisine kullanılması gerektiğini dile getiriyor. Bu sayede ortak bir çözüm yolu elde edileceğini belirten Kılıç, teknolojik gelişmelerin arttırılması ve savunma sanayisi için ihtiyaç duyulan alt yüklenici firmaların oluşturulması adına birikimlerini yaymak için ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini belirtiyor.

KOBİ kuruluşlarının büyümesine yardımcı olmak isteyen ASELSAN, bu tip ölçekte yer alan şirketlerin hem teknolojik olarak hem de kurumsal olarak büyümesine destek oluyor.