Rusya'nın Dijital Para Umudu
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Rusya'nın Dijital Para Umudu


Rusya'nın Dijital Para Umudu
Rusya'nın Dijital Para Umudu Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-01-25 Saat: 20:16:39
Anasayfa Eko Gündem Rusya'nın Dijital Para Umudu

Rusya’nın en büyük bankalarından biri olan Tkaçuk’a göre blok zincir teknolojisinde geliştirmelere gidilmesi şirketlere esneklik sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında ulusal bir dijital para birimi çıkartacaklarını duyuran Rusya, bu konuda hakkında çalışmalara başlamıştı. Kripto paranın kullanıcılara sağlamış olduğu gizlilik, Rusya’nın da ilgisini çekmişti. “Kripto-ruble” adını vermiş oldukları para birimi hakkında açıklamalarda bulunan Putin, dijital para biriminden oldukça umutlu olduklarını dile getiriyor.

Çağımızın artık en çok kullanılan ve yavaş yavaş ticaret alanındaki anlaşmalarda bile kullanılmaya başlayan dijital parası kripto paralar, gizlilik sağladığı için özellikle ABD’deki şirketler tarafından tercih ediliyordu. Finansman işlemlerini Bitcoin teknolojisi ile sürdüren şirketler, ülkelerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında almış olduğu karar ile ulusal dijital para birimini çıkartmaya hazırlanan Rusya’nın önümüzdeki aylarda ticari işlemler için bu para birimini kullanmaya başlayacağından söz ediliyor. 

Kripto-Ruble Yaza Doğru Ortaya Çıkacak

Yaz aylarına doğru çıkması beklenen Kripto-ruble için Tkaçuk bazı açıklamalarda bulundu. Rusya’nın en büyük bankalarından biri olan Tkaçuk’a göre blok zincir teknolojisinde geliştirmelere gidilmesi şirketlere esneklik sağlıyor.

Merkez Bankası’nın kripto para kullanımı yapılmasını istemediği bilinse de, son kararın Rusya Maliye Bakanlığı tarafından verileceğini ifade eden Tkaçuk ulusal para biriminin yaz aylarına doğru çıkmasını bekliyor. Rusya tarafından geliştirilen bu para biriminin Bitcoin kadar popüler olamayabileceğini savunan ünlü bankaya göre, yatırımcıların ilgisini çekebilecek düzeyde olması yeterli olacak.

Kripto-ruble para biriminin kullanılabilmesi için yaptırımların genişletilmesini savunan banka, dijital para birimi kullanılarak ödemeler yapıldığı takdirde şirketlerin hem zamandan tasarruf edeceğini hem de ödemeler konusunda esneklik yaşayabileceğini de dile getiriyor. 

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