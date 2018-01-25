ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu(CTFC) tarafından yapılan açıklamaya göre ödeme işlemlerinde Bitcoin para birimini kullanan üç şirkete müşterilerini dolandırdıklarından ötürü dava açıldı.

ABD’nin vadeli işlem piyasalarını denetleyen bu komisyon üç şirketi de New York Bölge Mahkemesi’ne yönlendirdi. Bitcoin ve diğer kripto para işlemlerine dahil olan bu üç şirketin isimleri; Cabbage Tech Corp. ticari şirketi, Coin Drop Markets ve İngiltere merkezli olan Enterpreneurs Headquarters Ltd. şirketi olarak yer alıyor.

Cabbage Tech. Corp. ticari şirketi ile Coin Drop Markets isimli şirketin dava edilme sebebi olarak Bitcoin ve diğer kripto para birimleri ile ilgili işlemlere dahil olması, müşterilerine kripto para uzmanlığı hakkında eğitim ve destek vereceğini söyleyerek onları dolandırması gerekçesi belirtildi.

Bitcoin ile Müşterilerini Dolandırıyorlardı

İngiltere Merkezli olan Enterpreneurs Headquarters Ltd. şirketi ise diğer iki şirkete göre daha ağır bir suç sebebi ile dava ediliyor. Söz konusu olan şirketin 600’den fazla yatırımcısı bulunuyor. Yatırımcılarından hizmet karşılığı olarak Bitcoin toplayan şirketin bir saadet zinciri oluşturarak yatırımcılarından talep etmiş olduğu 1.1 milyon dolar değerindeki Bitcoin ile işlemlerini finanse ettiği gerekçesi öne sürülüyor.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu Direktörü James McDonald tarafından yapılan açıklamaya göre bu üç şirketin Bitcoin ve diğer kripto paralı işlemlere dahil olarak yapmış olduğu işlemler ile müşterilerini dolandırmasının tek sebebi olarak dijital para birimine artan ilgiden kaynaklandığını savunuyor. Dijital para birimine artan ilgi James McDonald’a göre kötü niyetli insanlara fırsat tanıyarak, bu tip dolandırıcılıklara zemin hazırlıyor.