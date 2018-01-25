TCMB Haftalık Para Ve Banka İstatistikleri Açıklandı
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TCMB Haftalık Para Ve Banka İstatistikleri Açıklandı


TCMB Haftalık Para Ve Banka İstatistikleri Açıklandı
TCMB Haftalık Para Ve Banka İstatistikleri Açıklandı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-25 Saat: 21:37:01
Anasayfa Bankalar TCMB Haftalık Para Ve Banka İstatistikleri Açıklandı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 19 Ocak tarihi itibarıyla 1 trilyon 747 milyar liraya ulaştı.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 701.9 milyon lira artarak 1 trilyon 747 milyar 28 milyon 867 bin liraya ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nin derlediği "Haftalık Para ve Banka İstatistikleri" açıklandı. Bu veriler kapsamında, bankacılık sektöründeki toplam mevduatlar (Bankalararası Dahil) 19 Ocak ile biten işlem haftasında 1 milyar 701.9 milyon lira yükseldi. Aynı haftada 1 trilyon 747 milyar 28 milyon 867 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0.10 oranında arttı. Bankalardaki TL cinsinden mevduat yüzde 0.79 oranında gerileyerek 941 milyar 419 milyon 625 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0.94 oranında gerileyerek 716 milyar 638 milyon 735 bin liraya düştü. 

Yabancı Para Cinsinden Mevduat 2 Milyar Dolar Arttı 

Bankalarda bulunan yabancı para (YP) mevduatı ise geçen hafta 2 milyar 120 milyon dolar yükselerek 205 milyar 109 milyon dolara ulaştı. Bu mevduatın 191 milyar 756 milyon dolarlık bölümü mevduat bankaları, 13 milyar 353 milyon dolarlık bölümü katılım bankaları bünyesinde bulunuyor. Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 156 milyar 473 milyon dolarlık bölümü yurt içinde yerleşik kişilerin ve 8 milyar 394 milyon dolarlık bölümünü ise yurt içinde yerleşik bankaların mevduatlarından oluşmakta. YP cinsi mevduatlarda, yurt dışında yerleşik kişilerin 19 milyar 402 milyon ve yurt dışında yerleşik bankaların ise 7 milyar 487 milyon dolar mevduatı bulunmakta.  

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi (TCMB dahil) geçen hafta 7 milyar 390 milyon 815 bin lira yükselerek 2 trilyon 51 milyar 355 milyon 474 bin liraya ulaştı. Toplam kredi hacmi, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 17.75 oranında yükseldi. 

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