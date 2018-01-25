Avrupa Merkez Bankası Faiz Oranlarını Sabit Bıraktı
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Avrupa Merkez Bankası Faiz Oranlarını Sabit Bıraktı


Avrupa Merkez Bankası Faiz Oranlarını Sabit Bıraktı
Avrupa Merkez Bankası Faiz Oranlarını Sabit Bıraktı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-25 Saat: 22:07:52
Anasayfa Bankalar Avrupa Merkez Bankası Faiz Oranlarını Sabit Bıraktı

ECB Yönetim Konseyi faiz kararını bugün açıkladı. Beklentilerle doğru orantılı bir şekilde Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararında değişiklik yapmadı.

Net varlık alım miktarı, Ocak 2018 senesi itibarıyla aylık 30 milyar euroluk seviyesinde Eylül 2018 tarihine kadar devam edecek. Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasaların beklentileriyle aynı şekilde faiz oranlarını sabit tuttu. ECB'nin yapmış olduğu açıklamalarda, Yönetim Konseyi'nin bugün gerçekleştirdiği toplantısında faiz oranlarını sabit tutma kararı aldığı bildirilerek, politika faizinin sıfırda, mevduat faizinin yüzde eksi 0.40'ta ve marjinal fonlama faizinin yüzde 0.25'te sabit tutuldığı açıklandı. Açıklamalarda, faiz oranlarının uzun bir süreç içinde ve varlık alım programından sonrasında mevcut seviyelerde kalmaya devam etmesinin öngörüldüğü aktarıldı. Aylık net varlık alım miktarının Ocak 2018 senesi itibarıyla aylık 30 milyar euroluk seviyesinde Eylül 2018 tarihine kadar devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, gerektiği durumda programın uzatılabileceğine dikkat çekildi. 

Net Alım Miktarı Geri Çekildi 

Açıklamalarda, görünümün daha az elverişli duruma gelmesi veya mali koşulların enflasyon yolunda devamlı bir düzeltmeye doğru ilerleyerek tutarsız duruma gelmesi halinde ECB Yönetim Konseyi'nin programın boyutunu ya da süresini artırabileceği ifade edildi. 

ECB, Ekim 2017 tarihli toplantısında faiz oranlarını sabit bırakmıştı. Aralık 2017'ye kadar aylık 60 milyar euro olan net varlık alım miktarını Ocak 2018 tarihi itibarıyla aylık 30 milyar euro seviyesinde Eylül 2018 sonuna kadar devam ettirme kararı aldı. Alınan kararlara yönelik Türkiye saatiyle 16.30'da Frankfurt'ta düzenlenecek basın toplantısında konuşacak olan ECB Başkanı Mario Draghi, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayacak. 

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