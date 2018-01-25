Net varlık alım miktarı, Ocak 2018 senesi itibarıyla aylık 30 milyar euroluk seviyesinde Eylül 2018 tarihine kadar devam edecek. Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasaların beklentileriyle aynı şekilde faiz oranlarını sabit tuttu. ECB'nin yapmış olduğu açıklamalarda, Yönetim Konseyi'nin bugün gerçekleştirdiği toplantısında faiz oranlarını sabit tutma kararı aldığı bildirilerek, politika faizinin sıfırda, mevduat faizinin yüzde eksi 0.40'ta ve marjinal fonlama faizinin yüzde 0.25'te sabit tutuldığı açıklandı. Açıklamalarda, faiz oranlarının uzun bir süreç içinde ve varlık alım programından sonrasında mevcut seviyelerde kalmaya devam etmesinin öngörüldüğü aktarıldı. Aylık net varlık alım miktarının Ocak 2018 senesi itibarıyla aylık 30 milyar euroluk seviyesinde Eylül 2018 tarihine kadar devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, gerektiği durumda programın uzatılabileceğine dikkat çekildi.

Net Alım Miktarı Geri Çekildi

Açıklamalarda, görünümün daha az elverişli duruma gelmesi veya mali koşulların enflasyon yolunda devamlı bir düzeltmeye doğru ilerleyerek tutarsız duruma gelmesi halinde ECB Yönetim Konseyi'nin programın boyutunu ya da süresini artırabileceği ifade edildi.