DenizBank'ın Milli Cüzdan Uygulaması Yaşam Kalitesini Artıracak
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DenizBank'ın Milli Cüzdan Uygulaması Yaşam Kalitesini Artıracak


DenizBank'ın Milli Cüzdan Uygulaması Yaşam Kalitesini Artıracak
DenizBank'ın Milli Cüzdan Uygulaması Yaşam Kalitesini Artıracak Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-25 Saat: 22:31:32
Anasayfa Bankalar DenizBank'ın Milli Cüzdan Uygulaması Yaşam Kalitesini Artıracak

Türkiye Ortak Kart Platformu hakkında değerlendirmede bulunan Ateş, "Milli Cüzdan" uygulamasının bugün lansmanının yapıldığını belirterek, bu uygulamanın vatandaşın yaşam kalitesini arttırmada faydalı olacağını dile getirdi.

Uygulama sayesinde şehir içi ulaşım gibi ödemelerinin ve aktivitede cüzdan içine koyulan fırsatların vatandaşlara fayda sağlayacağını dile getiren Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, muhabirlere Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla lansmanı yapılan "Türkiye Ortak Kart Platformu"na yönelik değerlendirmeler yaptı. Denizbank'ın 23'ü yurt dışında olmak üzere 49 bankaya teknoloji ihraç ettiğine işaret eden Ateş, faaliyete giren platformun temelinin 2013 senesine dayandığını anımsattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, PTT, Turkcell, Türk Telekom, Vakıf Katılım gibi ortaklarla bu projenin faaliyete geçtiğini bildiren Ateş, projenin maliyetleri düşürmeye fayda sağlayacağını dile getirdi. 

Veriler Milli Sınırlar İçinde Korunacak 

Buna ek olarak ülke ekonomisine de ciddi oranda katkı sağlayacağını aktaran Ateş, projenin milli gelire fayda sağlamasının yanı sıra bilgiyi de milli tutacağını ifade etti. Çeşitli ödeme sistemlerinin vatandaşın bilgilerini alarak insanların özel hayatına dair tüm bilgileri edindiğine dikkat çeken Ateş, bu projenin milli olarak vatandaşın bilgilerinin tutulması yönünde Türk sanayisine, sektörlere, devlete ve millete katkı sağlayacağına değindi. Ateş, uygulamanın bu bilgileri milli olarak tutma imkanı sunacağını dile getirdi. 

Sistemin otobüs, metro, tren ve müze gibi çeşitli yerlerde kullanılabileceğini belirten Ateş, bir alışveriş merkezinden alışveriş yaparken de bu cüzdanın kullanılabileceğinin bilgisini verdi. Cüzdan ile doğrudan ödeme gerçekleştirilebileceğini ifade eden Ateş, PTT ve Türk Telekom'un tüm hizmetlerinden faydalanmanın mümkün olduğunu aktardı. Ateş, barkodun telefona okutulmasıyla telefonla uzaktan alışveriş yapılabileceğini belirterek, Türkiye'de bu sistemin uygulamaya geçeceğine işaret etti. 

DenizBank Hakan Ateş Milli Cüzdan PTT Turkcell Türkiye Ortak Kart Platformu
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