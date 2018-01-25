Uygulama sayesinde şehir içi ulaşım gibi ödemelerinin ve aktivitede cüzdan içine koyulan fırsatların vatandaşlara fayda sağlayacağını dile getiren Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, muhabirlere Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla lansmanı yapılan "Türkiye Ortak Kart Platformu"na yönelik değerlendirmeler yaptı. Denizbank'ın 23'ü yurt dışında olmak üzere 49 bankaya teknoloji ihraç ettiğine işaret eden Ateş, faaliyete giren platformun temelinin 2013 senesine dayandığını anımsattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, PTT, Turkcell, Türk Telekom, Vakıf Katılım gibi ortaklarla bu projenin faaliyete geçtiğini bildiren Ateş, projenin maliyetleri düşürmeye fayda sağlayacağını dile getirdi.

Veriler Milli Sınırlar İçinde Korunacak

Buna ek olarak ülke ekonomisine de ciddi oranda katkı sağlayacağını aktaran Ateş, projenin milli gelire fayda sağlamasının yanı sıra bilgiyi de milli tutacağını ifade etti. Çeşitli ödeme sistemlerinin vatandaşın bilgilerini alarak insanların özel hayatına dair tüm bilgileri edindiğine dikkat çeken Ateş, bu projenin milli olarak vatandaşın bilgilerinin tutulması yönünde Türk sanayisine, sektörlere, devlete ve millete katkı sağlayacağına değindi. Ateş, uygulamanın bu bilgileri milli olarak tutma imkanı sunacağını dile getirdi.