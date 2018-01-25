Dış ticaret açığının ve ithal ara malı ihtiyacının azaltılması için devlet büyük bir karar aldı. Bakanlar Kurulu kararı ile Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek himayesinde Maliye, Sanayi, Ekonomi, Kalkınma bakanlarının katılımıyla “Yerlileştirme Yürütme Kurulu”nun oluşturulduğu Resmi Gazete aracılığıyla bildirildi. Kurulun çalışma yapacağı alanlara ekonomisi doğal kaynak ağırlıklı olmayan ve orta gelir tuzağını aşan G. Kore, İtalya, İspanya, Avusturya, Belçika, Finlandiya, Polonya, İsrail ve Çek Cumhuriyeti’nden oluşan 9 referans ülke örnek alınacak. Çalışmalar dahilinde imalat sanayiinin 104.8 milyar dolar tutarında ara malı ithalatını oluşturan 2 bin 768 ürün grubu ayrı ayrı incelendi. Kısa vadeli süreçte yerli üretimi yapılabilecek ürünler tespit edildi.

Dışa Bağımlılık Azalacak

Kurul, ilk aşamada Türkiye’nin dış ticaret açığının önemli bir kısmını kapsayan ithal alınan 5 sektöre ait 43 ürünü “Yerlileştirmek” amacıyla çalışmalar yapacak. Ürünlerin hangi KOBİ tarafından üretileceği tespit edilerek ürün-KOBİ eşleştirmesi yapılacak. 305 organize sanayi bölgesi (OSB), 732 Ar-Ge merkezi, 129 tasarım merkezi ve 69 teknoloji geliştirme bölgesi yerlileştirme programı için kullanılacak. Bu sayede 14.6 milyar dolarlık döviz yurt içinde kalacak, üretimde dışa bağımlılık azalacak ve yerli girdi kullanımı artacak. Bu şekilde ise 56.1 milyar dolar tutarında dış ticaret açığı azalacak.