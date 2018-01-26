26.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
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26.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!


26.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
26.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler! Hatice Demir - Tarih: 2018-01-26 Saat: 08:34:25
Anasayfa Altın&Döviz 26.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Dolar kurundaki düşüş dün akşam saatlerinde sona erdi. Kurda yukarı yönlü hareket dikkat çekti.

Global piyasalarda ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin tarafından yapılan dolar kurundaki zayıflığın ABD’nin uluslararası ticareti için olumlu olduğuna yönelik açıklamalar kurun başlıca para birimleri karşısında son üç yılın en dip seviyesine gerilemesine neden oldu. Bir müddettir de ABD para piyasaları anlayışı aynı şekilde yönetilmeye devam ediliyor.

Türkiye cephesinde kurun yönünü belirleyen iki unsur var. Bunlardan birincisi elbette Afrin operasyonu. Operasyonun kısa sürede ve sorunsuz bir şekilde tamamlanması piyasaların rahatlamasını sağlayacak en önemli etkenlerden birisi. Diğer unsur ise Türkiye’nin ABD ile ilişkileri. ABD’de gerçekleşen dava sürecinin ardından ilişkiler de şimdilik herhangi bir sorun gözlenmiyor.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,7510’dan kapanan Dolar kuru bugün güne 3,7566 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,6530 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,6671 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro kurunda yaşanan yukarı yönlü hareket ve dolar kurunda yaşanan düşüş paritenin 1,2425 tarihi seviyesine ulaşmasına neden oldu.

BIST 100 Endeksi

119 bin 648 puandan kapanan BIST 100 Endeksi yeni güne yüzde 1 düşüş ile 118 bin 604 puandan başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Bitcoin yüzde 1 yükselerek 11 bin 371 dolar seviyesine çıktı.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 163,06 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

266,60 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.

Altın Euro Dolar Bitcoin Döviz fiyatları
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